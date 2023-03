Itt vannak az okok, amiért most olyan gyakori a sarki fény

Az elmúlt napokban Colorado államban, Anglia délkeleti részén és Új-Dél-Walesben is észleltek sarki fényt: a repülőgépek pilótái kitérőket tettek annak érdekében, hogy utasaik teljes szépségükben csodálhassák meg a fényjelenségeket – írja a CNN. Az easyjet Reykjavikból Manchesterbe tartó járatának pilótja 360 fokos fordulatot is tett, hogy utasai jól láthassák a jelenséget.

A sarki fényt a naptevékenység okozza – főként a napviharok egy típusa, a koronakidobódás, amely elektromos töltésű gázt és részecskéket bocsát ki az űrbe. Amikor ezek az elektromos részecskék elérik az északi és déli pólusok mágneses mezővonalait – ami általában három napot vesz igénybe –, belépnek a Föld légkörébe.

A részecskék és az energia kölcsönhatásba lépnek a légkörben lévő gázokkal, és különböző színű fényt bocsátanak ki az égbolton. Az oxigén zöld – a leggyakrabban látható szín –, valamint vörös fényt bocsát ki az egyesült királyságbeli Lancaster Egyetem Aurora Watch nevű kutatóközpontja szerint. A nitrogén a NASA szerint kék és lila színben világít.

Big thanks to the @easyJet pilot of EZY1806 from Reykjavik to Manchester who did a 360 fly by mid flight to make sure all passengers could see the incredible Northern Lights ? pic.twitter.com/A4CHi9Hqgo — Adam Groves (@APTGroves) February 27, 2023