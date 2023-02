Kemény döntést hozott a WhatsApp: veszélyben a felhasználók

A WhatsApp, a Meta népszerű üzenetküldő platformja rendszeresen frissül újabb verziókkal, de léteznek az szolgáltatáshoz úgynevezett harmadik féltől származó, részlegesen átírt appok is, melyek nem a WhatsApp sajátjai – külsős fejlesztők hozzák létre az üzenetküldő platform alapjain. Ezek biztonsági kockázatot jelenthetnek a felhasználónak és a Metának is, ezért a techóriás most szigorúan fellép ellenük – írja a hvg.hu.

A WhatsApp törli azokat a felhasználói fiókokat, melyek a szolgáltatás nem hivatalos vagy módosított verzióit használják, akár a meglévő beszélgetések is elveszhetnek a fiókkal együtt.

A WhatsApp első körben egy üzenetben fogja értesíteni a nem hivatalos alkalmazások használóit arról, hogy a fiókjukat – átmenetileg – felfüggesztették. Ha valaki ezt követően sem törli a nem hivatalos alkalmazást, és telepíti helyette az eredetit, véglegesen elbúcsúzhat a fiókjától, ugyanis a WhatsApp örökre törölheti.

Nyitókép: Andrej Cukic