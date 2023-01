Ezzel a mesterséges intelligenciával "játszik" most mindenki

A Microsoft bejelentette, hogy hamarosan hozzáadja az OpenAI ChatGPT nevű mesterséges intelligencia botját az Azure felhőszolgáltatásához, aminek révén egyre több alkalmazásba épülhet be a "szuperokos" program.

A Microsoft OpenAI cége tavaly novemberben mutatta be a ChatGPT-t, egy szövegalapú chatbotot, amely képes prózát, verseket vagy akár számítógépes kódot is összeállítani. A ChatGPT-t generatív mesterséges intelligencia (MI) működteti, amely hatalmas mennyiségű adaton történő betanítás után készít új tartalmat – írja a Reuters.

A ChatGPT november 30-i debütálása után pillanatok alatt ellepték a vele folytatott "értelmes" párbeszédek képernyőfotói a Twittert. Öt nap alatt már egymillió regisztrált felhasználója volt (ugyanehhez a Facebooknak 10 hónapra, a Netflixnek két évre volt szüksége), úgy terjedt a híre, mint a futótűz. Sokak számára ez volt az első találkozás egy "értelmesnek" tűnő mesterséges intelligenciával.

A program azon túl, hogy képes párbeszédet szimulálni, tanul a saját hibáiból, sőt, megkérdőjelez például valótlan előfeltevéseket.

A befogadott információkat beépíti a "tudástárába", és azok alapján "véleményt" alkot, amit aztán – mostanra – különböző nyelveken képes is interpretálni.

Olyan jól értelmez szövegeket, hogy tudományos anyagok kivonatolhatók vele, egészen tisztességes eredménnyel. De használták már ártó számítógépes kód létrehozására, különféle történetek összeállítására megadott szempontok, sztorielemek alapján, sőt, verset, novellát is képes alkotni. Befektetési ügyekben is van álláspontja.

Minél részletesebb a kérdés vagy a témafelvetés, annál részletesebben válaszol. Magyarul is, bár a nyelvtudása nem az igazi (még?).

Hatalmas üzleti lehetőség

Hamarosan nemcsak az alapjául szolgáló technológia, de maga ChatGPT is elérhetővé válik a Microsoft jóvoltából felhőn keresztüli hozzáféréssel. Ezáltal az Azure ügyfelei közvetlenül hozzáférhetnek az OpenAI által fejlesztett eszközökhöz, és azokat a saját alkalmazásaikba építhetik. Ezzel szintet lép a chatrobot használata.

A szoftverrel való esetleges visszaélések mérséklése érdekében szűrni igyekszenek mind a bevitt, esetlegesen káros tartalmakat, mind az ilyen előállított szövegeket.

Az ilyen szoftverekben rejlő üzleti potenciál miatt hatalmas kockázati tőkebefektetések érkeztek a mesterséges intelligencián alapuló szoftvereket gyártó startupokba. Néhány vállalat máris használja a technológiát marketingtartalmak létrehozására.

Készül már fizetős változat is, január 11-én Greg Brockman, az OpenAI elnöke és társalapítója jelentette be. Egyelőre vizsgálják, hogy mennyit kérjenek érte, milyen összeg lesz elfogadható a nyilvánosság számára. Addig várólistára lehet feliratkozni.

Így működik

A ChatGPT chatbot fiktív történetek, esszék, haikuk, levelek megírása mellett válaszol az élet bármilyen kérdésére, mindezt az interneten megtalálható hatalmas mennyiségű szöveg segítségével teszi. Elismeri, ha valamire nincs birtokában a válasz. Időnként viszont alaposan mellélő – ugyanakkor teljes magabiztossággal írja meg ilyenkor is válaszát a The Guardian cikke szerint.

A mesterséges intelligenciát több százmilliárd szóval táplálják könyvek, beszélgetések és internetes cikkek formájában, amelyekből az statisztikai valószínűségen alapuló modellt állít fel

a szavak és mondatok azon fajtáiról, amelyek általában követik az előző szövegeket. Kicsit olyan a működése, mint a mobiltelefonon a prediktív szövegbevitelé, de sokkal szélesebb körben alkalmazva. Ez teszi lehetővé, hogy egyetlen szó helyett teljes válaszokat adjon.

A ChatGPT számára ez előnyt az adja, hogy miután "megetették" szöveggel, hús-vér emberek értékelték az általa előállított szövegeket, ebből tanulhatott. A végeredmény Elon Musk szerint ijesztően jó. A ChatGPT nem válaszol a nem megfelelő kérdésekre és olyan témákra, amelyekből még nem képezték ki. A 2021 utáni világról sem tud még semmit, mivel ilyen szövegekkel nem képezték, így nem érdemes válaszaira építeni tudásunkat.

KAPCSOLÓDÓ Mesterséges intelligenciával vizsgálják a holokausztot is Az ELTE kutatói a vizsgálatok eredményeit egy honlapon is közzéteszik.

Hatalmas előny, egy kis bökkenővel

"Ez az első olyan rendszer, amely valóban izgalommal tölt el. Ezer emberi életbe telne elolvasni azt a szövegmennyiséget, amire a rendszert betanították, a szövegekben elrejtve rengeteg tudás rejlik a világról" – kommentálta a chatrobot működését Michael Wooldridge, az Alan Turing Intézet mesterségesintelligencia-szakértője.

"Az egyik legnagyobb probléma ugyanakkor a ChatGPT-vel az, hogy

nagyon magabiztosan állít valótlanságokat.

Nem tudja, mi igaz és mi hamis, ezért nem szabad megbízni benne és ellenőrizni kell az állításait. Ha megkérdezed tőle egy rántotta receptjét, valószínűleg jó munkát fog végezni, de ez nem jelenti azt, hogy tudja, mi az a rántotta" – tette hozzá Wooldridge.

KAPCSOLÓDÓ Már a mesterséges intelligencia is segít a pénzmosók elleni harcban A pénzügyi intézmények immár szerződéskötés előtt ügyfélprofil felállításával szűrhetik ki a gyanúsnak...

Szintén a The Guardian idézi az ausztrál Deakin Egyetem docensét, Sally Brandont, aki szerint az ausztrál egyetemisták mesterséges intelligenciával működő szöveggenerátor chatbotszoftvert használnak a vizsgákon és az esszék megírásához is. Elsősorban a ChatGPT-t említette. Megjegyezte, a dolgozók is igyekszenek lépést tartani és ő maga is programot használ a vizsgák értékeléséhez és ahhoz, hogy kiderüljön, ha egy diák csalt vagy plagizált a dolgozatában. (A ChatGPT-ről úgy hírlik, képes a plágiumfelismerő rendszereket is kijátszani, de az algoritmus közel sem tökéletes, hiszen valótlan információkat tud állítani és tévesen tud értékelni.)

New York iskoláiban viszont be kellett tiltani a napokban, miután szinte abbahagyták a tanulást a diákok azért, hogy vele beszélgethessenek, illetve komoly aggályok merültek fel a tartalom biztonságával és pontosságával kapcsolatosan – írta a Portfolio. Az ottani oktatási hivatal szerint ráadásul az eszköz nem fejleszti a kritikus gondolkodást és a problémamegoldó készségeket, amelyek "elengedhetetlenek" a tanulmányi és az egész életen át tartó sikerhez. A Google sem akar lemaradni A Google cége, a DeepMind hamarosan piacra dobja a ChatGPT riválisának szánt saját chatbotját – írta a hwsw.hu . Ennek kutatási dokumentációja szerint a Sparrow eleinte „konzervatívabb” lesz az OpenAI botjához képest, ami ugyan lenyűgöző válaszokat ad a kóderektől kezdve a költőkig a legtöbb felhasználónak, de egyes esetekben akár diszkriminatív megjegyzéseket foglal válaszaiba, továbbá mint az utóbbi időben kiderült, rosszindulatú kódok írásához is hasznosítható. A keresőóriás kilenc éve vásárolta fel a DeepMindot, ami az utóbbi évtizedben töretlenül tartotta úttörő szerepét a mesterségesintelligencia-kutatásban és -fejlesztésben. A Sparrow valamikor 2023-ban indul majd egy zárt körben elérhető béta verzióval.

Máris megjelentek a csalók és az orosz hackerek is

A chatbot "kreatív" alkalmazási formáinak se szeri, se száma: hírek szerint például olcsóbb számlák kiharcolására, tinderes csábüzenetek írására is alkalmasnak bizonyult.

A ChatGPT körül persze hamar megjelentek a csalók is: az App Store-ban és a Google Play Áruházban máris hemzsegnek a nevével visszaélő alkalmazások, időközben pedig az orosz hackerek figyelmét is felkeltette a szolgáltatás – írta a PC World. A Check Point Research (CPR) elemzőcég beszámolóját idéző cikk szerint a dark web orosz fórumain arról folyik a diskurzus, hogy miként lehet visszaélni az MI-chatbot képességeivel. A kiberbűnözők különféle módszereket vitatnak meg, például hogy hogyan tudnak lopott bankkártyákkal fizetős fiókokat készíteni az OpenAI-nál, vagy egy "féllegális orosz SMS-szolgáltatással" regisztrálni a ChatGPT-n.

Nyitókép: Pixabay