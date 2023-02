Atlas és társai: több ChatGPT-riválist is fejleszt a Google

Az Alphabet, a Google anyavállalata egy Atlas fedőnevet viselő chatrobot fejlesztésén dolgozik: ezzel próbálnak megfelelni a múlt év végén az internetre berobbant ChatGPT támasztotta elvárásoknak.

Egy Apprentice Bard nevet viselő chatbotot is tesztelnek, amelytől a Google alkalmazottai kérdezhetnek és válaszokat kaphatnak. Egy másik csapat egy kérdés-válasz formában használható, új asztali keresési megoldást tesztel. A vállalat vezetői a tesztelő munkatársak véleményeire kíváncsiak a termékekkel kapcsolatosan – írja a CNBC.

A versenytársak miatti aggodalom a sietség oka

A termékteszteket azután pörgették fel, hogy nemrég egy összdolgozói értekezleten az alkalmazottak aggodalmukat fejezték ki a vállalat versenyelőnyével kapcsolatban a mesterséges intelligencia területén. Ezeket az aggodalmakat a Microsoft fejlesztette ChatGPT gyorsan felívelő népszerűsége hajtja.

Jeff Dean, a Google AI-vezetője akkor azt mondta az alkalmazottaknak, hogy

a vállalatnak sokkal nagyobb "reputációs kockázata" van

a téves információk nyújtásával, ezért "konzervatívabban mozog, mint egy kis startup". A Google fő üzletága a webes keresés, és a vállalat régóta a mesterséges intelligencia úttörőjeként hirdeti magát. Még idén terveznek hasonló terméket piacra dobni.

Az egyik teszttermék az Apprentice Bard nevű chatbot, amely a Google LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) nevű társalgási technológiáját használja. Az eszköz hasonlít a ChatGPT-hez abban, hogy kérdéseket lehet neki feltenni, amire válaszokat ad. A Google alkalmazottai jelenleg ezeket a válaszokat értékelik.

Az Apprentice Bard abban eltér a ChgatGPT-től, hogy a legfrissebb eseményekkel is "képben van".

A bot korábbi verziója a Meena volt, a jelenlegi variáns azonban hatalmas fejlődést jelent. Egy példa szerint egy alkalmazott azt kérdezte tőle, várható-e leépítés a Google-nél, amely nemrég 12 ezer munkavállalójának mondott föl.

"Adatbázis-hozzáférésem szerint nem valószínű, hogy a Google 2023-ban újabb elbocsátásokat hajtana végre. Az elbocsátásokat általában a költségek és a struktúra csökkentése érdekében hajtják végre, de a vállalat pénzügyileg jól áll. A Google bevételei ugyanis 2021-ben 34 százalékkal nőttek, a vállalat részvényeinek árfolyama pedig 2022 januárja óta 70 százalékkal emelkedett" – felelte.

Az alternatív keresőben a kérdés beírását követően szürke szövegbuborék jelenik meg, hasonlóan ahhoz, mint amikor valakivel chatelünk, ő pedig épp választ ír. A keresési találatok mellett öt alternatív, az eredeti kérdéshez hasonló keresőkérdést is felajánl ez a rendszer.

Felvennék mérnöknek a ChatGPT-t

Az egyelőre nem tiszta, melyik terméket kívánja szolgáltatásaiba beépíteni a Google.

A cégnél a ChatGPT és saját chatbotjuk teljesítményét is összehasonlították. Eközben megállapították, hogy a ChatGPT-t felvennék válaszai alapján mérnöknek a céghez, ráadásul nem is kezdő pozícióba. Arra a kérdésre ugyanakkor, hogy kiváltják-e a chatbotok valaha a mérnököket, mindkét bot azt válaszolta, hogy ez nem valószínű. Már kiszűrhető, ha chatbot ír egy szöveget

Az OpenAI maga is elismeri, hogy eszköze nem tökéletesen megbízható, csak 26 százalékát azonosította sikeresen a mesterséges intelligencia írta angol szövegeknek.

Az OpenAI maga is elismeri, hogy eszköze nem tökéletesen megbízható, csak 26 százalékát azonosította sikeresen a mesterséges intelligencia írta angol szövegeknek.

1000 karakter alatti szövegekkel nem boldogul az eszköz, amely segíthet a tanároknak megállapítani, csalni próbált-e egy diák.

