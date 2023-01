Egyszerűen csökkenthető a túl sok ülés káros hatása

A friss kutatás eredménye megnyugtatónak tűnik: a félóránkénti ötperces könnyű séta segíthet enyhíteni a hosszú ideig tartó ülőmunkával járó kockázatot – írja a CNN.

Az sem jelent gondot, ha ez nagyon lassú: a lényeg az, hogy az ülés okozta monotonitást mozgás törje meg időről időre – állítja Keith Diaz, a kutatás vezetője.

A tudósok még nem tudják pontosan, hogy miért olyan rossz az ülés, de az elmélet szerint az izmok fontos szerepet játszanak például a vércukorszint és a koleszterinszint szabályozásában. Ha túl sokáig ülünk, az izmoknak nincs lehetőségük arra, hogy összehúzódjanak és optimálisan működjenek – mondta Diaz.

Ha félóránként öt perc nehezen tűnik beilleszthetőnek az irodai munkába, még mindig van jó híre a kutatónak: Diaz szerint

már félóránként egy perc is mutat valamekkora jótékony hatást.

A kutatásban egészséges felnőttek vettek részt: az is lehetséges, hogy a krónikus betegségekkel együtt élők számára az előnyök ennél is jelentősebbek.

A kutatók azt is elismerik, az iroda munka világában az, ha valaki feláll a számítógépétől, gyakran azt a látszatot kelti, hogy lóg a munkából. A kutató épp ezért küzd azért, hogy meggyőzze a munkáltatókat is a munkanap közbeni mozgás fontosságáról. Nemcsak az egyén egészsége védelmében hasznos, hanem azért is, mert aki mozog is munka közben, az hatékonyabban képes feladatait teljesíteni.

A szakemberek arra a következtetésre jutottak, hogy az ülés megszakítása a fáradékonyságot is csökkenti és az emberek hangulatát is javítja. Nem feltétlenül kell ugyanakkor sétálnia annak, aki szeretné kiaknázni az előnyt.

Megfelelő lehet az is, ha végez néhány guggolást.

De már az is előnyös lehet, ha valaki nagy levegőket vesz, nyújtózkodik, megmozgatja felsőtestét, ezzel ugyanis felébreszti izmait. Bármilyen mértékű aktivitást is sikerül elérni ülőmunka közben, az mindenképpen előnyt jelent.

