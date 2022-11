A 4iG csatlakozott az O-RAN szövetséghez

A 4iG Nyrt teljes jogú tagként csatlakozott az O-RAN Alliance szervezetéhez. A 2018-ban alapított nemzetközi szövetség célja a rádiós távközlési rendszerek hatékonyabbá tétele egy szabadon elérhető, nyílt fejlesztői platform kialakításával. Az Amerikai Egyesült Államok kormányzata által is támogatott Open-RAN kezdeményezés megnyitja és átjárhatóvá teszi a RAN (Radio Access Network, rádiós távközlési hálózat) piacát, amely kitűnő üzleti lehetőség a 4iG számára. Az O-RAN Szövetség globális szintű kapcsolatrendszerével és tudásbázisával a magyar infokommunikációs vállalatcsoport – a már rendelkezésére álló képességeinek birtokában – az IT-távközlési konvergencia és az 5G technológia innovációjának is az éllovasa lehet – közölte a társaság.

A rádiós átviteli rendszerek piacát jelenleg a nagy gyártók szűk csoportja uralja. Az O-RAN kezdeményezés nyílt fejlesztői platformmal és nyilvános szabványokkal erre, az eddig zárt piacra nyújt belépési lehetőséget. A globális szövetség legfontosabb célkitűzése, hogy az eddigi gyártóktól független vállalatok és szervezetek, akár egyetemek is fejlesszenek rádiós hálózati infrastruktúra-elemeket, szoftvereket, illetve egyedi alkalmazásokat az átviteli rendszerekhez, ezáltal nem csak a verseny erősödne, hanem a megoldások hatékonysága is javulhatna. Az IT-távközlési konvergencia trendje mellett az O-RAN stratégiai kezdeményezését a küszöbön álló 5G-korszak szükséges innovációi és lehetséges fejlesztési irányai is támogatják.

„Nyilvánvaló lehetőségként tekintünk az informatika és a telekommunikáció technológiai közeledésére. A 4iG növekedési stratégiájának meghatározó eleme az IT-Telco konvergencia, amely a vállalatcsoport egészének jövedelmező távlatokat nyit – emelte ki a csatlakozás kapcsán Fekete Péter, a 4iG Csoport vezérigazgatója. – Az O-RAN kezdeményezése technológiai ernyőt képez a 4iG képességei fölé, mivel ez a nyílt innovációs tér és a közös tudásbázis mindhárom, az informatikai, a telekommunikációs és a védelmi üzletágunkban együtt, de külön-külön is alkalmazható és felhasználható.”

A mobiltelefonos adatforgalom folyamatos növekedése miatt a telekommunikációs hálózatok, illetve támogató infrastruktúrák fejlesztése elkerülhetetlen, de az 5G bevezetésének alapfeltétele is egyben. Az O-RAN lehetővé teszi az üzemeltetők és mobilszolgáltatók számára a meglévő vagy új hálózati elemek, rendszerek egyedi igényekhez igazítását.

Az O-RAN egy olyan szoftverközpontú megközelítés, amelyben a gyártók szolgáltatósemleges eszközöket szállítanak a rendszerek üzemeltetőinek, a közös, nyílt platform pedig hozzáférést biztosít bármilyen független fejlesztéshez. Az O-RAN Alliance tagjai között megtalálható a 4iG mellett a Dish, a 1&1, az AT&T, a Bell, a US Cellular, a Verizon, a Vodafone, a China Mobile, a China Telecom, a Rakuten Mobile és a T-Mobile is.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László