Nagy újítás érkezett a Google-keresőbe

A Google egy ideje egyre több termékébe integrálja a képfelismerő technológiáját, a Lenst. Először a Google Photos, majd a Chrome böngésző bővült az egyre népszerűbb funkcióval, most viszont a ritkán változó keresősávot is felruházták vele – írja a The Verge alapján a Portfolio.

A Lens gombra kattintva (egy kis kamera a Google színeivel) egy képet tölthetünk fel, vagy egy kép URL-jét illeszthetjük be.

A Google Images már régóta lehetővé teszi, hogy a felhasználók képek feltöltésével keressenek, de a Lens ennél tovább megy, ugyanis megpróbálja beazonosítani, mi van a képen. Vannak egyéb funkciók is: