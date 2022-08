Kevesen csinálnak esőt úgy, mint a kínaiak

Időjárás-módosító folyamatokkal több helyen is foglalkoznak a folyó körzetében, de a túl vékony felhőtakaró miatt egyelőre nem tudnak semmit sem tenni annak érdekében, hogy több eső essen. A vízügyi minisztérium nemrég azt közölte, hogy a Jangce folyó medencéjében az aszály hátrányosan befolyásolja a vidéki lakosság és az állatállomány ivóvízellátásának biztonságát, valamint a termés növekedését.

Hubej tartomány elsőként jelentette be, hogy jodid tartalmú lövedékkel kezdi el bombázni az esőfelhőket, hogy csapadékot nyerjenek ki. A cigaretta nagyságú rudakat azért lövik a felhőbe, hogy azokban jégkristályok alakuljanak ki. A felhő nedvességtartalma nehezebbé válik és nagyobb valószínűséggel szabadul fel így – írja a CNN

A módszert a negyvenes évek óta alkalmazzák már, Kína az egyik legtapasztaltabb a területen.

A 2008-as pekingi olimpia előtt is fakasztottak esőt annak érdekében, hogy a játékokon már szárazabbak legyenek a körülmények, de havazás indítására, valamint jégesők enyhítésére is be lehet vetni a módszert.

Hubej tartományban legalább 4,2 millió embert érintenek az aszályos körülmények, 150 ezren nehezen jutnak ivóvízhez, a termények pedig 400 ezer hektáron szenvedtek kárt az aszály miatt. Nem a Jangce az egyetlen folyó, amely egye jobban kiszárad az idei évben: a Rajna vagy a Pó is megsínylette az aszályt. A kevés eső és a nagy forróság az emberi tevékenység gerjesztette klímaváltozás egyik tünete.

Kínában a szárazság miatt az állatállományok egy részét már kénytelenek voltak áttelepíteni más területekre: a Három-szurdok gáton, Kína legnagyobb vízenergia-projektjén

500 millió köbméter vizet engednek át ezért tíz nap alatt.

Szecsuánban gyárakat kellett bezárni a hatalmas forróság miatt.

A Kínai hőhullám már több két hónapja tart, ezzel hatvan éve a leghosszabb ideig tartó hőhullám, de nemcsak hosszabb, hanem forróbb is, mint a korábbiak voltak. A szecsuáni medencében, valamint Kína nagy részében legalább augusztus 26-ig kitart a hőség.

Nyitókép: Pixabay