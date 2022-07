Furcsa betegség: belehalhat a nevetésbe, de akár az izzadásba is

„Allergiás vagyok az erős érzelmekre” – mesélt a 27 éves brit túlélő megrázó történetéről TikTokján közzétett videókban. „Bármilyen változás a testem állapotában – akár nevetek, sírok, szomorú vagyok vagy stresszes vagyok – kémiai reakciót okozhat” – írja a The New York Post alapján a hirado.hu.

A masztocita aktivációs szindróma (mast cell activation syndrome, MCAS) egy olyan immunológiai probléma, amikor is a masztociták (más néven hízósejtek) aktivitása megnő, így fokozott hisztamin kibocsátás történik.

„Az MCAS-ban a hízósejtek tévedésből túl sok vegyi anyagot bocsátanak ki, ami tüneteket okoz a bőrben, a gyomor-bélrendszerben, a szívben, a légzőrendszerben és a neurológiai rendszerben” – közölte az genetikai és ritka betegségekkel foglalkozó információs központ.

A nottinghami születésű nő elmesélte, egyszer szó szerint majdnem belehalt a nevetésbe.

„Jót nevettünk, aztán feldagadt a nyelvem és a torkom is”

– mondta. Azonnal mentőt hívtak hozzá, elvesztette az eszméletét, és bekerült az intenzív osztályra. Coatesnek nem telik úgy el napja, hogy valamilyen reakciót ne tapasztalna, már több mint ötszáz alkalommal került kórházba.

A 27 éves nő szertornázik, de ez is kockázatot jelent az izzadás miatt, mert a fizikai aktivitás összezavarja az érzékeit. „Az edzés közben az agyamban felszabaduló vegyi anyagok miatt nem érzek semmit a könyökömtől és a térdemtől lefelé. Tehát amikor elkapom a gerendát, valójában nem érzem, hogy elkaptam volna – magyarázta. – Csak azok mondják nekem, hogy hagyjam abba a tornát, akik nem értenek meg engem. Sokkal többet ad nekem, mint amennyit elvesz. Az allergiás reakciók előfordulhatnak, még akkor is, ha otthon ülök és nem csinálok semmit, szóval akár így is élhetem az életem.”

