Egy alkalmazásba egyesíti Pay és Pass funkciót a Samsung

Az Apple Pay szolgáltatásnak sok riválisa van, a Samsung is kínál egyet a Galaxy okostelefonokon. A Samsung Pay és annak összes funkciója most azonban elköltözik, az új Wallet alkalmazásba.

A Google nemrég indított egy ugyanilyen tárcát, a Samsung sem maradhatott le ilyen téren – írja az Orgio. A Wallet tehát biztonságosan tárolja az ígéretek szerint a készüléken a bank- és hitelkártyákat, a támogatott kriptotárcákat, hűségkártyákat, hasonló elemeket.

A hasonló kezdeményezésekhez hasonlóan a jövőben ez is támogathat majd digitális igazolványokat vagy virtuális autókulcsokat. Mivel a Samsung Pass appot is ebbe olvasztják, ezért az utazáshoz szükséges digitális dokumentumok vagy igazolások is belekerülhetnek.

A Wallet elsőként Dél-Koreában, az USA-ban, Nagy-Britanniában, Németországban, Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban válik elérhetővé.

Nyitókép: Unsplash.com