Nagy újításra készül az Apple

A befektetők már egy ideje hiányolják a „nagy dobást” a kaliforniai cégtől, amelynek piaci kapitalizációja az év elején elérte a 3000 milliárd dollárt. (Ez a magyar éves GDP közel 19-szerese). Szakértők szerint az AV/VR piacra való betörés lehet a kaliforniai óriáscég nagy dobása, amit sokan régóta hiányoltak. Az Apple Watch 2015-ös megjelenését leszámítva, nem történt nagyobb fejlesztés – írja a hirado.hu.

A cég mérnökei már 2019 óta dolgoznak a fejlesztésen, de több akadályba is belefutottak. Vagy a túlmelegedés, vagy a kamerával és a szoftverrel kapcsolatos problémák miatt tolódott ki a megvalósítás. Most úgy néz ki, hogy már előrehaladott állapotban van a projekt. A prototípust az igazgatótanács is megtekinthette.

Az Apple virtuális valóság szemüvegét 4K felbontású, mikro-OLED kijelzővel, 15 kameramodullal látták el. A Macintosh és az iPadPro táblagépekből ismert M1 chip hajtja majd. Az új termékkel együtt párhuzamosan az Apple felpörgette a Reality OS (más néven ROS) operációs rendszer fejlesztését.

Az év végén elkészülhetnek az új termékkel, de a boltokba várhatóan csak 2023-ban kerülhet. Az előzetes hírek szerint a fogyasztói ára várhatóan 3000 dollár körül lehet. Nem sokkal később várható a második generációs változat.

