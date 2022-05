Változás a legkedveltebb böngészők listáján

A StatCounter webanalitikai szolgáltatás friss számai szerint az Edge átvette a Safari helyét a legnépszerűbb asztali böngészőprogramok listáján, ezzel a Microsoft böngészője immár a második legnépszerűbb ilyen szoftver személyi számítógépeken a Google Chrome után – írja a HWSW. Az adatok szerint a Microsoft Edge-t már az asztali számítógépek 10,07 százalékán használják aktívan világszerte, ezzel 0,46 százalékkal megelőzve a 9,61 százalékon álló Safarit. Az első hely továbbra a Google Chrome-é 66,64 százalékos részesedéssel, míg a negyedik Mozilla Firefox 7,86 százalékot tudhat magáénak.

A Windows 11 alapértelmezett böngészőjeként az Edge népszerűsége elkezdett felfelé kapaszkodni az elmúlt hónapok során, és februárban kezdett láthatóvá válni, hogy hamarosan lehagyja a Safarit, ekkor már az asztali gépek 9,54 százalékán használták. Tavaly januárban a Safari részesedése még 10,38 százalék volt, ami az elmúlt 14 hónapban szép lassan elkezdett visszaesni.

Mindeközben a Google Chrome felhasználói bázisa továbbra is növekedett, a Firefoxot pedig egyre többen váltják le a rendszeres frissítések és fejlesztések ellenére. Ez alapján úgy tűnik, hogy a február óta mindössze 0,23 százalékot vesztő Safari harmadik helye nincs különösebben fenyegetve. Persze ezt befolyásolhatja az is, hogy az Apple milyen, a böngésző működését érintő változásokat vezet be a macOS 13 rendszerrel – teszi hozzá az informatikai szakportál.

Mobilplatformon már más a helyzet, lévén a Windows Mobile megszűnése óta a Microsoftnak nincs saját operációs rendszere. A StatCounter elemzése szerint az Edge az okoskészülékeken még csak az első hat legnépszerűbb választás közé sem kerül be.

Nyitókép: towfiqu ahamed/Getty Images