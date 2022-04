Több tucat betegség rizikója jár együtt a kettes típusú cukorbetegséggel

Egy átfogó tanulmány szerint 57 egészségügyi állapot kockázata magasabb azok esetében, akik kettes típusú cukorbetegek: az érintettek száma több millió a világon. Az állapot kialakulása a túlsúllyal és az inaktivitással is kapcsolatban van, de azoknál is valószínűbb a kettes típusú cukorbetegség előfordulása, akiknek családjában van már érintett.

Az eddig is ismert volt, hogy a cukorbetegség hajlamosít további megbetegedésekre is, a Cambridge-i Egyetem kutatói viszont azt pontosították, hogy mekkora ez a kockáza – írja a The Guardian

Az eredmények egy, a középkorúak egészségét legátfogóbb módon megfigyelő vizsgálatba vontak be cukorbeteg és nem cukorbeteg embereket, majd megállapították, hogy az állapot 57 hosszú távú betegség nagyobb gyakoriságával jár együtt.

A cukorbetegségben szenvedők átlagosan öt évvel korábban szembesültek ezekkel az egészségügyi problémákkal, mint a cukorbetegségben nem szenvedők.

A szakértők szerint az eredmények aggasztók és arra hívják fel a figyelmet, hogy sürgősen csökkenteni kell annak kockázatát, hogy még többeknél alakuljon ki az állapot.

Pontos kockázati adatokat is nyilvánosságra hoztak

A kutatásban 3 millió ember adatait és 116, a középkorúak körében gyakran előforduló betegséget vizsgáltak. A kettes típusú cukorbetegségben szenvedőknél a betegségek közül 57 esetében magasabb volt a kockázat. 5,2-szer nagyobb volt a végstádiumú vesebetegség, 4,4-szer nagyobb a májrák és 3,2-szer nagyobb a makuladegeneráció kockázata. 31 keringési betegség közül 23-nál volt nagyobb a kockázat. 2,6-szor nagyobb volt az idegrendszeri problémák, 2,3-szor nagyobb a szemproblémák, 1,9-szer nagyobb az emésztési problémák és 1,8-szor nagyobb a mentális betegségek kockázata.

A tanulmány a 30 év feletti emberekre összpontosított. A szakértők úgy találták, hogy magasabb kockázatot jelentett, ha 50 éves kor alatt diagnosztizálták a kettes típusú cukorbetegséget.

Emlékeztetőül szolgáló eredmények

"Ez a tanulmány aggasztó részletességgel mutatja be a kettes típusú cukorbetegségben szenvedő középkorúak körében a rossz egészségi állapot gyakoriságát és emlékeztet a cukorbetegségnek a szervezetre gyakorolt kiterjedt és súlyos hosszú távú hatásaira" – mondta Elizabeth Robertson, a Diabetes UK kutatási igazgatója.

"Ezért olyan fontos, hogy a kettes típusú cukorbetegség fokozott kockázatának kitett embereket támogassuk a kockázat csökkentésében, és hogy a betegséggel élők továbbra is hozzáférjenek a rutinszerű ellátáshoz és támogatáshoz annak érdekében, hogy jól kezeljék a betegséget, és elkerüljék vagy késleltessék a szövődményeket" – tette hozzá.

Nyitókép: Pixabay