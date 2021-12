Állati felfedezés: maszk válthatja ki a tesztet a fertőzöttség jelzésére

A nagymadarakból nyert antitesteket használtak fel japán kutatók ahhoz, hogy a maszkot aztán ultraibolya fénnyel megvilágítva el tudják dönteni, fertőzött volt-e az, aki a védőeszközt viselte. Amennyiben vírushordozón volt a maszk, annak egyes részei fénylenek megvilágítást követően.

A Kiotói Egyetem kutatójának, Cukamoto Jaszuhirónak munkája nagyon olcsó tesztelési lehetőséget jelenthetne a fertőzöttek kiszűrésére, írja a The Guardian. A kutató struccok antitestjeivel vonta be a maszkokat – azt már korábbi kutatásokból tudjuk, hogy ezek az állatok igen ellenállóak a koronavírusnak. Ezt követően egy kisebb létszámú kísérlet önkéntesei 8 órán át viselték a maszkot, majd miután levették azt, olyan anyaggal permetezték be a védőeszközt, amely fluoreszkál ultraibolya fény alatt, ha a vírus jelen van a mintán.

A kísérletben részt vevő fertőzöttek maszkjai orrnyílásaik és szájuk környékén fluoreszkáltak.

A kutatók azt remélik, tovább tudják fejleszteni a maszkot és az majd már anélkül is jelzi a vírus jelenlétét, hogy be kellene valamivel permetezni.

Cukamoto állatorvos-professzorként és az egyetem elnökeként évek óta tanulmányozza a struccokat, itt keresi a módját annak, hogy a struccok immunitásának erejét a madárinfluenza, az allergia és más betegségek elleni küzdelemben állíthassa a csatarendbe. A professzor saját fertőzöttségét is saját maszkja viselésével fedezte fel – később teszt is megerősítette, hogy átesett a koronavírusom.

