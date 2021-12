Bizonytalanság a gyerekek emlékeztető oltása körül

Egyelőre korai még megmondani, be kell-e oltani emlékeztető adaggal a gyerekeket is – vélekednek az oltásszakértők és a kutatók.

"Azt reméljük, hogy mivel a gyerekek általában erősebb immunválaszt adnak a vakcinára, legalábbis az immunitás kiépülésének kezdetén, a második adag beadása utáni immunválaszuk még mindig elégséges marad" – mondta Peter Hotez, a Baylor College of Medicine dékánja és a Texas Children's Hospital Center for Vaccine Development társigazgatója az NBC-nek adott nyilatkozatában.

Hotez szerint még mindig sok az ismeretlen elem az egyenletben: az, hogy szükség van-e gyerekek esetében egy booster adagra, most fog csak kiderülni. Amerikában mindenesetre a Pfizer már kérelmezte, hogy a 16-17 évesek számára engedélyezzék oltásuk emlékeztető adagját is,

Simon Li, a Rutgers Egyetem gyermekgyógyászatának docense szerint hamarosan, talán a következő két-három héten belül ajánlás születhet erről. Li a Pfizer vakcina az egyetemen végzett gyermekgyógyászati klinikai vizsgálatának egyik vezető kutatója.

A gyerekek immunrendszere más

Anthony Fauci, a kormány fertőző betegségekkel foglalkozó vezető szakértője szerint lehetséges, hogy a 12 és 15 év közötti gyerekeknek szükségük lesz emlékeztető oltásra, de nem biztos. Fauci szerint az ebbe a korcsoportba tartozó gyermekek immunrendszere erős.

"Az egészséges tinédzserek sokkal

jobb és erősebb immunválasszal rendelkeznek,

mint az idősebbek" – mondta, hozzátéve, nem lepné meg, ha esetükben nem csak fél éven át lenne megfelelően hatékony az oltás.

Li szerint Fauci szavaival vágnak egybe az általa látott vakcinakísérleti adatok. "A gyermekek egy sokkal alacsonyabb dózisra nagyon erős immunválaszt adnak" – mondta.

Korai erről beszélni

Hotez szerint a legfontosabb a vakcina nyújtotta védelem hossza, egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy egyelőre a legtöbb helyen még mindig a delta a domináns törzs, ami ellen jól teljesítenek a jelenlegi vakcinák. Véleménye szerint az emlékeztető oltás beadásáig eltelt idő csökkentése sem feltétlenül pozitív hatású: a korai booster oltás nem növeli meg annyira a védelmet, mint egy idejében beadott emlékeztető adag.

"Ha hat hónapot várunk a harmadik adag beadásával, az jobb eredményt produkálhat, mint ha négyet"

– magyarázta.

Mindezzel együtt az omikronnal kapcsolatosan jelenleg is folyamatban levő kutatások eredményei határozhatják meg, hogy milyen intézkedésekre lehet a jövőben szükség. Li azt is hozzátette, a Pfizer hat hónapostól 11 évesig terjedő korosztályban zajló kísérletében, melyben ő is részt vesz, sokan most kapják meg csak a második adagot: nem érdemes ezért egyelőre emlékeztetőről beszélni, mert nem tartunk ott.

