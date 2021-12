InfoRádió exkluzív - Így zajlik majd az 5–11 évesek oltása

Havasi Katalin az InfoRádiónak nyilatkozva felhívta a figyelmet, hogy egyedül a Pfizernek van meg az a vizsgálati eredménye, amelyik igazolja, hogy az oltóanyag ennek a korcsoportnak biztonságos és hatékony. Vagyis számukra nem lehet válogatni az oltásfajták között.

Az elnök megerősítette azt az információt, amit korábban az Infostart is megírt a hvg.hu értesülése alapján, mely szerint

a héten a kollegiális vezetői rendszeren keresztül minden kollégája kapott egy felkérést arra, hogy gyűjtse össze a praxisában az érdeklődő gyerekeket, szülőket,

és készítsen egy felmérést arról, hogy körülbelül mekkora érdeklődés várható.

„Nincs még pontos visszajelzés, hogy a kollégáknak milyen arányban sikerült ennek utánajárni, de úgy gondolom, hogy minden praxisban megkezdődött ez a felmérés. Ennek eredménye alapján fogjuk tudni igényelni az oltóanyagot és megszervezni azt, hogy valójában hogyan, hol és mikor is történjenek a védőoltások” – mondta Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke.

Emlékeztetett arra, hogy

a korábban olthatóknál (12–18 évesek) kevesebb jelentkező esetén összefogtak a praxisok,

és egy helyen közösen szervezték meg az oltást.

„Ahol nem volt annyi jelentkező, hogy érdemes legyen praxisonként oltani, ott az oltópontokon is lehetőség volt a védőoltás megszervezésére. Azt gondoljuk, hogy most is mind a két helyszín szóba jöhet. A felmérés eredményétől a függ majd, hogy valójában hol és hány gyermeknek az oltására lesz lehetőség” – mondta Havasi Katalin.

A szervezésnél figyelembe kell venni, hogy gyermekek esetén egy ampullából tíz adag nyerhető ki. Ezért van szükség az igényfelmérésre – magyarázta.

Az eddigi információk alapján arról lehetett tudni, hogy a házi gyermekorvosoktól keddig várják az igények lejelentését, Havasi Katalin pontos dátumot nem tudott mondani, de a jövő hét első feléről tudott ő is.

„Kicsit szoros a határidő,

hiszen nagyon sok beteget láttunk el, nagyon sok a napi munka – ismerte el, ám egyből hozzátette: van annyira fontos ez a feladat, hogy meg fogják oldani.

