Már lehet regisztrálni a gyerekek oltására – itt egy helyen a tudnivalók

A Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke az InfoRádiónak nyilatkozva korábban arra felhívta fel a figyelmet, hogy egyedül a Pfizernek van meg az a vizsgálati eredménye, ami igazolja, hogy az oltóanyag ennek a korcsoportnak biztonságos és hatékony. Vagyis számukra nem lehet válogatni az oltásfajták között.

A korosztályi oltási kampány várható kezdetéről november végén Orbán Viktor úgy fogalmazott: a 2 millió lekötött Pfizer-vakcina első, 130 ezer adagos része december 20. körül érkezik, utána kezdődhet az oltás, a szülőknek van idejük meghozni „a jó döntést”, aztán kiderült, hogy már 13-án itt lehet az oltóanyag.

Ahogy a szakemberek korábban többször is hangsúlyozták, a védőoltások a gyermekek, ezen belül az 5–11 éves korosztály esetében is elsősorban a betegség súlyos lefolyását, a long-Covid-szindrómát és a sokszervi gyulladás kialakulását akadályozzák meg, nem is beszélve a karantén adta elszigeteltséggel járó negatív mentális hatásokról – emlékeztet cikkében az Index, csokorba szedve ismét minden lényeges információt az 5 és 11 év közti gyerekek oltásáról.

Hol oltják a gyerekeket?

A gyerekek oltását a gyerekoltásokra kijelölt kórházi oltópontokon, illetve igény esetén a házi gyermekorvosoknál tervezik. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nekik küldött levele alapján a házi gyerekorvosok december 7-ig kaptak időt annak feltérképezésére, hány szülő szeretné a gyermekét az ő rendelőjükben beoltatni, így érdemes lehet felvenni a kapcsolatot a háziorvossal a gyerekek oltásával kapcsolatban.

Az oltás első napjaiban várhatóan egyedül azoknak a gyerekeknek tudnak oltóanyagot biztosítani, akiknek a szülei december 7-ig igényelték azt.

Amit az oltás napján a szülőnek a gyermek mellett magával kell vinnie:

a gyermek tajkártyáját;

egy, a személyazonosságát igazoló dokumentumot;

a szülői hozzájáruló nyilatkozatot;

az esetleges betegségekről szóló nyilatkozatot.

A szülők az előzetes kormányzati ígéret alapján mától regisztrálhatnak online, hogy oltási időpontot foglaljanak – amit az online regisztráció során meg kell adniuk:

a gyermek neve;

életkora;

tajszáma;

lakcíme;

a szülő elérhetőségei.

Ha a szülő saját e-mail-címével már korábban regisztrált oltásra, akkor a gyermek regisztrációjához új e-mail-címet kell létrehoznia.

Hogyan adagolják?

Az oltóanyag nem különbözik a 12 éven felülieknek adott vakcinától, de a 12 év alattiak 5 éves korig kevesebb, harmadannyi oltóanyagot kapnak. Egész pontosan

30 mikrogramm helyett 10 mikrogramm lesz az 5 és 11 év köztieknek beadott dózis.

Az oltásból az 5–11 évesek is két dózist kapnak, három hét különbséggel.

Mennyire biztonságos?

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) idén októberben kezdte el tanulmányozni a gyártó által benyújtott dokumentumokat, majd november 25-én engedélyezte az 5–11 éves korosztály oltását, és ezen belül is a Pfizer-vakcinát ajánlja az 5–11 éves gyerekeknek az EMA.

A világhírű magyar kutató, Karikó Katalin vezetésével kifejlesztett, mRNS-technológiára épülő vakcina hatását egy

2268 kisgyermek bevonásával végzett vizsgálatban elemezték,

majd megállapították, hogy a Pfizer-vakcina a korosztály számára hatékony és biztonságos. A kutatási adatokat ezzel párhuzamosan az amerikai gyógyszerfelügyeleti hatóságnak (FDA) is benyújtották.

Maga az engedélyeztetési folyamat még október közepén kezdődött, miután a BioNTech és a Pfizer benyújtotta az EMA-hoz az 5–11 éves korosztályba tartozó gyermekek oltásához szükséges adatokat. A dolog érdekessége, hogy ezzel a Pfizer lett az EU-ban az első olyan szer, amelyet az 5 és 11 év közti korosztályban bevetnek a koronavírus elleni védettség kialakítására.

Az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszeripari Ügynökség (FDA) már október végén engedélyezte a Pfizer–BioNTech 5–11 éves korosztálynak fejlesztett, koronavírus elleni vakcináját. Az oltások után csak enyhe mellékhatásokat tapasztaltak a beoltottak.

Milyen tünetekre, mellékhatásokra számíthatnak oltás után a gyerekek?

Az eddigi külföldi tapasztalatok alapján komolyabb oltási reakcióktól az 5–11 éves gyermekek esetében sem kell tartani. A külföldi tapasztalatok szerint az oltási reakciók teljesen megegyeznek az idősebb gyerekek, illetve a felnőttek esetében tapasztalható mellékhatásokkal.

Esetükben is egy kis izomfájdalom, bőrpír vagy duzzanat jelentkezik az oltás helyén, ugyanakkor ezek a tünetek egy-két napon belül elmúlnak. Ráadásul a felnőttekhez képest a gyermekeknél ritkábban és sokkal kevesebb mellékhatás jelentkezik, súlyos oltási reakciót pedig – mint például a szívizomgyulladást vagy anafilaxiás reakciót – abszolút nem tapasztaltak.

Ami még fontos…

A gyermekeknek, akiknek esetleg korábban súlyos allergiás reakciójuk volt, intézményi háttérrel javasolt az oltás felvétele.

Szintén az orvos kezében van a döntés az oltás időpontjáról akkor is, ha az oltásra váró gyermek immunrendszert gyengítő kezelést kap.

Akut lázas betegség esetén pedig mindenképpen meg kell várni, amíg a gyermek meggyógyul.

Nyitókép: picture alliance/Getty Images