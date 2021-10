Raktárakban áll sok Covid-gyógyszer, nem élünk vele

Ha valakinek enyhe covidos tünetei vannak, lázas, köhög, elmegy az ízérzékelése vagy a szaglása, és a teszt igazolja, hogy pozitív, akkor a háziorvos írhat föl neki vírusellenes gyógyszereket, tabletta vagy injekció formájában. Létezik azonban egy olyan infúziós terápia is, ami az antitestekre épül, ismertette az InfoRádióban Szekanecz Zoltán belgyógyász, reumatológus. Elmondása szerint ezek olyan – fehérje természetű, infúzióval adagolható – ellenanyagok, amik a vírusnak az egyik tüskefehérjéhez kötődnek, meggátolva, hogy a vírus képes legyen megfertőzni a tüdőt, a szívet vagy más szervet. A szakember megjegyezte, az elmúlt évben Donald Trump is ilyen antitest-koktélt kapott.

Ma már – komoly klinikai vizsgálatok nyomán – az is tudható, hogy ezek a készítmények súlyos Covid esetén nem alkalmazhatók, vagyis a fertőzés első két hetében kell beadni. A kutatások azt is igazolták, hogy a betegnek legalább 12 évesnek és minimum 40 kilósnak kell lennie. Szekanecz Zoltán azt is közölte, hogy

az egyszeri infúziós kezelést

akkor kell alkalmazni, ha más betegség miatt magas a kockázata annak, hogy súlyos Covid-szövődmények alakulhatnak ki. Az érintettek körébe tartoznak: az idősek, az elhízottak, a magas vérnyomásosak, a szív-, tüdő-, vese- és májbetegek,a az asztmások, a cukorbetegek, az immun- és daganatos betegek, illetve mindazok, akik olyan gyógyszert szednek, ami visszanyomja az immunrendszert – sorolta a belgyógyász.

A Debreceni Egyetem Reumatológiai Tanszékének vezetője azt tapasztalja, hogy

csak kevés háziorvos és beteg él az egyébként ingyenes lehetőséggel,

miközben úgy tudja, hogy 10 ezres nagyságrendben áll a raktárakban a két készítmény. „A kormány ezeket megvette, ezért nagyon furcsa, hogy miért nem adják ezeket be?” – jegyezte meg a reumatológus. Pedig „rengeteg van ebből a gyógyszerből Magyarországon, csak érte kell nyúlni, amit a betegnek és az orvosnak együttesen kell tennie” – tette hozzá.

Szekanecz Zoltán szerint nem szabad mérlegelni, hogy ez most mekkora plusz terhet ró vagy nem ró az egészségügyi intézményekre, annál is inkább, mert a kezelés éppen a súlyos tünetek kialakulását előzheti meg. Van annyi kapacitás a kórházakban, hogy egy-egy infúziót le tudnak csepegtetni, fogalmazott.

Nyitókép: Natali_Mis/Getty Images