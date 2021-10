Újabb koronavírus-változat ad okot aggodalomra

A delta variánsnak már számos alváltozata van, melyek közül az AY-családba tartozóval kapcsolatosan merültek most fel aggodalmak. A mutáns törzs július óta gyorsan terjed Nagy-Britanniában a Newsweek cikke szerint, illetve mostanra már az USA-ban is megjelent, igaz, ott egyelőre csak hat mintában sikerült szekvenálni.

A Nagy-Britanniában felfedezett friss esetek 80 százalékáért jelenleg az AY.4 törzs felel, ennek az alváltozatnak egy frissebb mutációjáról van most szó, amely tartalmazza a Y145H mutációt is a tüskefehérjén.

Az utóbbi napokban ez az Cornelius Roemer bioinformatikus javaslata alapján

AY.4.2 nevet viselő új törzs okozza a friss esetek 8 százalékát a briteknél.

Scott Gottlieb, az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) korábbi biztosa egy vasárnapi tweetben arról írt, hogy július óta egyre gyakoribbá vált ez a változat.

"Sürgősen kutatnunk kell, hogy kiderítsük, ez a delta változat fertőzőbb-e és elkerüli-e az immunitást. Nincs egyértelmű jele annak, hogy lényegesen fertőzőképesebb lenne, de azon kell dolgoznunk, hogy gyorsabban jellemezzük ezt és más új variánsokat is" – írta.

Szakértők szerint egyelőre nem kell a variánstól annyira tartani, mivel nem terjed annyira drasztikusan, mint annak idején a delta tette, ezzel együtt érdemes rajta tartanunk a szemünket. A delta és az immunitás

A delta plusz ugyanakkor nem jelent jelentősen nagyobb veszélyt, mint a delta. A koronavírus-fertőzés kezelésére használatos antitestkoktélok közül is van olyan, amelynek hatását kikerüli ez a két törzs. Német kutatások szerint mind a delta, mind a delta plusz ellenében kisebb védelmet ad a Pfizer és az AstraZeneca oltása is. Úgy találták, a legjobb védelmet az adja, ha AstraZeneca és Pfizer kombinációjával oltják az embereket.A delta plusz ugyanakkor nem jelent jelentősen nagyobb veszélyt, mint a delta. A koronavírus-fertőzés kezelésére használatos antitestkoktélok közül is van olyan, amelynek hatását kikerüli ez a két törzs.

Nyitókép: jarmoluk Pixabay