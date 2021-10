Október 4. és 11. között jelentik be, hogy kik kapják idén a Nobel-díjakat. Elsőként hétfőn az orvosi-élettani kategóriában hirdettek nyertest Stockholmban.

Az esélyesek közé sorolták Karikó Katalin biokémikust, kutatóbiológust, a koronavírus elleni mRNS-alapú vakcina egyik fejlesztőjét is.

A kaliforniai egyetemeken dolgozó két tudós, David Julius és Ardem Patapoutian kutatásai megmagyarázták, hogy a meleg, a hideg és maga az érintés hogyan indít elektromos jeleket az idegrendszerünkben. Az azonosított ioncsatornák számos élettani folyamat és betegség esetén nagy jelentőséggel bírnak, például a krónikus fájdalom kezelésében is előrelépést jelenthetnek.

"A mindennapi életünkben biztosra vesszük ezek érzékelését, de hogyan keletkeznek az idegi impulzusok a hőmérséklet és a nyomás észleléséhez? Ezt a kérdést válaszolták meg az idei Nobel-díjasok" - írták az illetékes bizottság indoklásában.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7 Élő adás October 4, 2021

The seminal discoveries by this year’s #NobelPrize laureates in physiology or medicine have explained how heat, cold and touch can initiate signals in our nervous system. The identified ion channels are important for many physiological processes and disease conditions. pic.twitter.com/TxMTwSDHas — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021

Learn more about the 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine



Press release: https://t.co/bLE8ykcgQ2

Advanced information: https://t.co/IrQHdsvNff pic.twitter.com/IOaXGPytb8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021

A díjakat, amely mellé 10 millió svéd korona jár, hagyományosan az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján, december 10-én adják át. A koronavírus-világjárvány miatt azonban ezúttal is elmarad a nagyszabású díjátadó ceremónia.

Kedden a fizikai, szerdán a kémiai Nobel-díj kitüntetettjeit ismerteti a Svéd Királyi Tudományos Akadémia.

A hagyományoknak megfelelően csütörtökre várható az irodalmi kategória nyertesének kihirdetése, a díjat a Svéd Akadémia ítéli oda.

Október 8-án Oslóban ismertetik a Nobel-békedíj idei kitüntetettjét, majd október 11-én ismét Stockholmban azt, hogy ki kapja a svéd jegybank által alapított közgazdasági Nobel-emlékérmet.

Nyitókép: Pixabay.com