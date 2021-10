A kémiai Nobel-díjat sem Karikó Katalin nyerte

Október 4. és 11. között jelentik be, hogy kik kapják idén a Nobel-díjakat. Karikó Katalin biokémikust, kutatóbiológust, a koronavírus elleni mRNS-alapú vakcina egyik fejlesztőjét az – elsőként kiosztott – orvosi-élettani kategóriában is esélyesnek tartották az elismerésre, de azt az amerikai David Julius és a libanoni Ardem Patapoutian kapta, amiért felfedezték a hőmérséklet és az érintés receptorait.

A Svéd Akadémia szerdán dél körül hozta nyilvánosságra, kié a kémiai Nobel-díj. Benjamin List és David W. C. MacMillan nyerte a díjat az aszimmetrikus organokatalízis fejlesztéséért.

Molekulákat építeni nehéz művészet. Benjamin List és David MacMillan precíz új eszközt alkotott a molekuláris építészet számára, az organokatalízist, amely nagy hatással volt a gyógyszerészeti kutatásokra, és "zöldebbé" tette a vegyészetet – idézi az MTI az illetékes bizottság a két tudóst méltató szavait.

