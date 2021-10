Mire megjönnek az egységes telefontöltők, már nem lesz szükség rájuk

Az egységes töltő alkalmazásának az egyik legfőbb kerékkötője az Apple, amely mindig is ragaszkodott saját szabványához. Krasznai Csaba emlékeztetett, a tengerentúli informatikai vállalat az évtizedek során úgy építette föl a saját ökoszisztémáját, hogy az úgynevezett Lightning-kábelen képesek kommunikálni telefonjaik a perifériáikkal. Ezért súlyos döntés lenne, ha búcsút kellene vennie több milliárd Apple-höz gyártott különféle perifériától, ami üzletileg nagyon nem érné meg.

„Az ökoszisztéma legfőbb értékét az képviseli, hogy minden megfelelően együtt tud működni mindennel” – fogalmazott a szakember, megjegyezve, hogy azért az Apple is egyre több eszközén elkezdte az áttérést az USB-C-re, ami a megérzése szerint a „harcok végét” is jelzi.

Maga az USB-C mellett a legfőbb érv – amellett, hogy nagyon rugalmas a felhasználása –, hogy gyakorlatilag az Apple-ön kívül ma már minden jelentős és kevésbé jelentős gyártó ezt használja. Az NKE Kiberbiztonsági Kutatóintézetének vezetője ismertette, hogy az USB-C nemcsak egy telefon, de akár egy laptop töltésére alkalmas, hanem sokféle adatkommunikációra is, amit a benne található „intelligencia”, egy chip tesz lehetővé.

A szakember arra is emlékeztetett, hogy az Európai Unió korábban is tett már lépéseket a telefontöltők egységesítésére, mert 2010-es káoszt okozott, mire az ember megtalálta a megfelelő fajtát, de egyben rengeteg elektronikai hulladékot is termelt. Az elmúlt tíz évben az egységesítés szorgalmazásának

egyrészt környezetvédelmi, másrészt fogyasztóvédelmi okai vannak.

Krasznai Csaba meglátása szerint az uniós lépés globális hatással bírhat, ugyanakkor a vezeték nélküli töltők terjedésével meglehet, hogy belátható időn belül töltőkábelekre sem lesz feltétlen szükség.

„Ez egy globális trend, amelybe beilleszkedik egy európai szabályozás, ami jó eséllyel ki fogja kényszeríteni a még kényelmesebb eszközhasználatot" – magyarázta a szakember.

Nyitókép: Pexels.com