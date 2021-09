Öt szempont a megfelelő típusú maszk kiválasztásához

A delta variáns megjelente csak tovább erősíti a polémiát, mivel ez a törzs növelte a kilélegzett vírus mennyiségét. Ennek megfelelően vannak, akik jobb maszkok viselését ajánlják, de nem csoda, ha a laikusok kissé összezavarodtak azzal kapcsolatosan, mi is számít jelenleg igazán jó maszknak.

A MedicalXpress cikke szerint egyáltalán nem meglepő, ha az ember nem tud már eligazodni a maszkokkal kapcsolatos iránymutatások világában, a pandémia kezdete óta ugyanis nem egyszer változtatták meg gyökeresen ezeket az ajánlásokat. Eredetileg nem ajánlották a szakemberek a maszkviselést, majd ezzel szembehelyezkedve mégis kiemelték a fontosságát, ugyanakkor azt kérték, a sebészi maszkok hiánya miatt hagyjuk meg az egészségügyi dolgozóknak, mi, átlagemberek pedig viseljünk textilmaszkot, amelyet akár saját magunk készítünk. A maszkhiány mostanra már biztosan nem létező jelenség, de Amerikában a CDC még ma sem ajánlja az FFP2-maszkok viselését az embereknek.

Hordjuk, amink van

Anthony Fauci, Amerika egészségügyi főtanácsadója még augusztusban is megkerülte azt a kérdést, hogy mely típusú maszk tudja a legjobb védelmet adni.

"Ahelyett, hogy a viselt maszk típusán aggódnánk, vegyük fel azt, amink van"

– mondta akkor. Peter Chin-Hong fertőzőbetegség-szakértő szerint ezzel ártalomcsökkentés lehetett a célja.

"Valószínűleg fontosabb, hogy olyasmit viseljünk, amiben jól érezzük magunkat, és amit hosszú ideig viselhetünk, ha egy adott környezetbe megyünk, mint hogy azt mondjuk, hogy mindig egy bizonyos típusú, a legjobb védelmet adó maszkot kell viselnünk" – mondja.

A kockázatot kell mérlegelni

A fertőzőbetegség-szakértő szerint az alap a sebészi maszk: ez olcsó, könnyen felvehető, bár valóban nem környezetbarát. Ő orvosként is ritkán vesz FFP2-es maszkot, a kórházban is sebészit visel. Ezzel együtt úgy véli, a textilmaszkok is nyújthatnak bizonyos szintű védelmet: egy oltott személy számára például akkor, ha nem csordultig telt teremben van, megfelelhet egy textilmaszk. Véleménye szerint minden a körülményeken múlik, így a következő kérdések megválaszolását követően válasszuk ki a viselt maszk típusát:

zsúfolt helyre megyünk-e?

milyen hosszan tartózkodunk odabenn?

viselnek-e majd maszkot benn a többiek?

oltottakkal leszünk-e körülvéve?

immunhiányos állapotúak vagyunk-e?

Minél rizikósabb a helyzet, annál jobb maszkra lesz szükségünk, de nulla védelemnél mindegyik jóval többet fog adni.

A textilmaszk is adhat erős védelmet

Raina MacIntyre, az ausztráliai Sydney-ben található New South Wales-i Egyetem biológiai biztonsági kutatási programjának vezetője a maszkok hatékonyságát kutatva arra jutott, hogy készíthető magas védelmet nyújtó textileszköz is. Ennek ugyanakkor

minimum három rétegűnek kell lennie,

pamut vagy len, illetve nejlon vagy poliészter kombinációjában. A rétegeken túl fontos még, hogy a maszk szorosan és jól illeszkedjen.

Egy másik, sok résztvevő bevonásával világszerte futtatott, a való életben készített kutatás szerint a sebészi maszk viselése a 60 fölötti emberek körében a tünetes fertőzések kialakulásának harmadát előzi meg: a Yale és a Stanford munkatársai Bangladesben végeztek a kutatást, melynek eredményei még a delta előtti állapotokat tükrözik. Abban a kutatást végző szakemberek is egyetértenek, hogy a textilmaszkok is nyújtanak valamiféle védelmet, de van köztük olyan, aki az eredmények láttán kidobta textilmaszkját. Az ugyanakkor továbbra is érvényes megállapítás, hogy a maszkot viselő emberek közül kevesebben betegednek meg koronavírussal, mint a fedetlen arccal közlekedők körében, és ez általánosságban véve igaz minden típusú maszkra.

