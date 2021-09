A halgazdálkodók bizonyítottan nem okozták a Balaton foszforrobbanását

A legfrissebb kimutatások szerint kijelenthető, hogy nem a horgászok és halgazdálkodás okolható a Balaton 2019-es jelentős algásodásáért - hangsúlyozta az InfoRádiónak Nagy Gábor, Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászati ágazatvezetője a Balaton tápanyagterheléséről szóló konferencia szünetében.

"A konferencia elsősorban azt vizsgálta, hogy az extrém algavirágzásoknak, amilyen 2019-ben is volt, mik lehetnek az okai. A balatoni halgazdálkodás szemszögéből nagyon fontos megállapítások hangoztak el; több vád is érte a horgászatot és a halgazdálkodást, hogy fő terhelői, fő okozói lehetnek az ilyen virágzásoknak, azonban most több tudományos kutatás is kimondta, hogy a 2019-es algavirágzásért nem okolható a horgász-etetőanyagok és a halgazdálkodás, ugyanis

olyan kis százaléka a teljes éves foszforterhelésnek, egészen pontosan 2,9 százaléka, amely önmagában nem okozhatta az algavirágzást"

– ecsetelte Nagy Gábor.

Kijelentette, hogy a kívülről érkező foszforterhelés sem okozhatta az algavirágzást, bent, a Balaton medrében felhalmozódott foszfor felszabadulása kellett hogy okozza a bajt két évvel ezelőtt - tette világossá.

Korábban több elmélet is napvilágot látott arról, hogy mi okozza a hirtelen foszfortöbbletet a Balatonban:

a fürdőzők által beleeresztett nagy mennyiségű vizelet

a Balaton-fenék közelében a szélmentesség következtében előállt oxigénhiányos állapot

a klímaváltozás és más tényezők váratlan összejátszása

a Zala folyón keresztül a Balatonba érkező foszfor.

A témában a tudósok és a felelős tárca sincs azonos állásponton.

Nyitókép: MTI/Varga György