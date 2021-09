Egy átizzadt póló is árulkodhat arról, ki fertőződött meg koronavírussal

Hordozható műszert fejlesztettek ki thaiföldi tudósok, melyet már Bangkokban teszt alá is vetettek: a feltételezés az volt, hogy ennek segítségével a párás monszun időszakában átizzadt anyagokból is kimutathatóvá válik az, ha valaki megfertőződött a koronavírussal – írja a MedicalXpress.

"A mintákból megállapítottuk, hogy a koronavírussal fertőzött emberek nagyon jellegzetes vegyi anyagokat választanak ki – mondta Csadin Kulszing, a bangkoki Csulalongkorn Egyetem munkatársa. – Ezt a megállapítást arra használtuk fel, hogy egy olyan eszközt fejlesszünk, amellyel a koronavírusos betegek verejtékében lévő bizonyos baktériumok által termelt specifikus szagokat detektálhatjuk."

A teszt a fejlesztők elmondása szerint 95 százalékos hatékonysággal működik, ezért kiválthatja a PCR-teszteket, amelyekhez nemcsak a kellemetlen mintavétel tartozik hozzá, hanem laborháttér is szükséges a minták kiértékeléséhez. Tény ugyanakkor, hogy az eszköz egyelőre fejlesztés alatt áll és szakértői értékelés sincsen a működéséről készített tanulmányhoz.

A tudósok egy olyan eszközt alakítottak át, amelyet általában a környezetben lévő mérgező vegyi anyagok kimutatására használnak.

Az alanyok 15 percre a hónuk alá tesznek egy vattapamacsot, majd azt üvegfiolába helyezik és UV-sugarakkal sterilizálják.

"A technikus ezután egy szívótömlő segítségével megfelelő mennyiségű mintát vesz fel, majd nyomás alá helyezi az analizátorban, hogy ellenőrizze az eredményeket" – mondta Csadin.

A negyedórás mintavételi időszakot mindössze félperces kiértékelés követi. A tesztet bangkoki ételárusokon tették próbára: számukra a garatból és orrból történő mintavételnél sokkal vonzóbb lehetőséget nyújtott ez a módszer.

"Ez a teszt nagyon kényelmes, hisz mintavétel közben végezhetem a munkámat is. Ha PCR-tesztet választanék, akkor be kellene mennem egy tesztközpontba, ahol várakoznom kell és még az eredmény megérkezése is időbe telne" – mondta el egy dinnyeárus férfi az AFP-nek.

Thaiföld jelenleg a harmadik, egyben eddigi legsúlyosabb koronavírus-hullámmal küzd. Eddig 1,34 millió ember betegedett meg a vírustól az országban.

