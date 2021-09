A britek az új tanév miatt a Covid-esetszámok hetenkénti duplázódására számítanak

Több gyermek kapja majd el a koronavírust, amint az iskolaév megkezdődik, ez egyértelmű, vélekedik David Strain, az Exeteri Egyetem orvosi karának vezető oktatója. Ő arrra számít, hogy Nagy-Britanniában hetente duplázódnak majd meg az esetszámok, és az r-szám egészen 1,7-ig ugrik majd meg – írja a Sky News.

A legtöbb megfertőződött gyermek esetében nagyon enyhe lesz a megbetegedés Strain szerint, a valódi veszélyt az jelenti, hogy a gyerekek átadják a vírust oltatlan szüleiknek. A gyerekek számára a koronavírus egy náthával válhat egyenértékűvé. Tavaly február óta kevesebb mint 30 tizennyolc év alatti hunyt el koronavírus következtében Angliában, és Tim Spector, a Zoe COVID study vezetője szerint továbbra is nagyon alacsony a valószínűsége annak, hogy ha egy gyermek elkapja a megbetegedést, akkor kórházba kerül miatta.

Michael Absoud, a gyermekidegrendszeri elváltozások szakértője szerint még ha ez be is következik, akkor is annak a legnagyobb a valószínűsége, hogy felépülnek az érintettek.

"Az első hullám alatt huszonnégy gyermeket vesztettünk el sajnálatos módon, de esetükben alapbetegségek feleltek ezért"

– fogalmazott. Neurológiai betegségek, Down-szindróma és tanulási nehézségek voltak az érintettek társbetegségei, de a betegség vagy gyógyszeres kezelés miatt immunhiányos állapotú gyerekek esetében is emelkedett a betegség rizikója.

A delta variáns okozta gyermekmegbetegedések is enyhék, de a többivel összehasonlítva erőteljesebbek, és az ezzel a törzzsel fertőzött gyerekek több felnőttnek adják át a betegséget.

Mik a jellemző tünetek?

Magas láz, állandó köhögés, valamint ízlelés- és szaglásvesztés a vezető tünetek a betegség esetében gyermekeknél, Emma Duncan klinikai endokrinológus ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy nagyon sok a tünetmnetes beteg a legfiatalabbak körében.

"Az összes fertőzött gyermek közt 40-70 százalék az aránya azoknak, akik tünetmentesen vészelik át a megbetegedést"

– fogalmazott Duncan, aki szerint életkor szerint eltérő, hogy milyen jellegű tünet a vezető – a kisebbeknél a gyomorfájás gyakoribb, míg a nagyobbak szaglásukat hajlamosabbak elveszteni. A betegség hossza utal egyébként arra, hogy az koronavírus-e: más megbetegedés esetén átlagosan három napig vannak rosszul a gyerekek, míg koronavírus esetén hatig.

A hosszú Covid kockázata

Akár minden hetedik gyerek esetében kialakulhatnak a hosszú Covid tünetei: ők négy hónap elteltével is érzékelik. Egy brit kutatás 7000 gyereket követett, Sir Terence Stephenson, a kutatás vezetője szerint eredményeikből egyértelmű, hogy

a tinédzsereknél nagyobb az állapot kialakulásának esélye.

"A leggyakoribb tünetek közé a fejfájás és az állandó fáradtság tartozik" – fogalmazott. Strain szerint ez aggasztó, mivel a gyerekek lemaradhatnak az iskolában, ha ez a fáradtság megakadályozza őket az iskolai koncentrációban.

Kell az oltás

Nagy hatása lehet erre a helyzetre annak, hogyha a gyerekek minél nagyobb százaléka be van oltva – Magyarországon jelenleg a tizenkét év fölöttiek számára nyitott az immunizáció lehetősége. A legtöbb megmentett élet nem a gyermekek, hanem szüleik és nagyszüleik generációjában várható. Amerikai adatok

A dokumentált esetek 15 százaléka következik be gyerekek körében az USA-ban.

Ahol kevesebb az oltott, ott magasabb a megbetegedő gyermekek száma is.

Több gyermek kerül kórházba, mint korábban, leginkább olyanok, akiknek szülei nincsenek beoltva, A CDC szerint az 5-19 évesek esetében ugyanakkora a megbetegedés kockázata, mint a 18-49 éveseknél.A dokumentált esetek 15 százaléka következik be gyerekek körében az USA-ban.Ahol kevesebb az oltott, ott magasabb a megbetegedő gyermekek száma is.Több gyermek kerül kórházba, mint korábban, leginkább olyanok, akiknek szülei nincsenek beoltva, írja a CNN.

Hogy védjük meg a gyerekeket?

Az aggódó szülők és azok, akik környezetében veszélyeztetett vagy oltatlan felnőtt van, maszkviseléssel és távolságtartás fenntartásával tudják gyermekeiket megvédeni a fertőzéstől. Ha egy gyermek elkapja a megbetegedést, érdemes a szülőknek megfelelő időt szánni arra, hogy felgyógyuljanak és ki is pihenhessék magukat – nem érdemes ilyenkor siettetni a visszatérést az iskolapadba.

Nyitókép: MTI/EPA/Sascha Steinbach