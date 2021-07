Gyerekeknél a legenyhébb koronavírus-fertőzés is erős antitestválaszt vált ki

A kutatók szerint minden jel arra utal, hogy a fertőzésen átesett gyermekekben olyan immunválasz alakul ki, ami valamiféle védelmet mindenképpen biztosít jövőbeni megfertőződésekkel szemben. Jillian Hurst, a kutatás egyik vezetője szerint ez az eredmény biztató most, amikor a 12 év alatti gyermekek nem olthatók – írja a MedicalXpress.

Hurst és kollégái 69 gyermeket és fiatalt vizsgáltak kutatásukban, a bevont résztvevők életkora két hónaptól 21 évig terjedt. A vizsgált gyermekek mind átestek a koronavírus-fertőzésen, vagy tünetmentesen, vagy enyhe tünetekkel. Az átlagéletkor 11,5 év volt, a gyermekek 51 százaléka volt lány. Az immunválasz a vizsgált személyek esetében nem függött attól, hogy mennyire volt súlyos a megbetegedésük, és négy hónappal azt követően is ki lehetett mutatni vérükből az antitesteket. Az is kiderült a kutatásból, hogy a gyerekek esetében 2 és 4 hónappal a megbetegedést követően is ugyanolyan magas vagy annál kicsit magasabb volt az antitestszám, mint amit felnőttekben korábban megfigyeltek.

Mindebből a kutatók szerint az következik, hogy

a gyermekek koronavírus elleni védőoltása hasonló szintű vagy még jobb védelmet biztosíthat számukra,

mint amilyet a felnőtteké ad.

"A gyermekek SARS-CoV-2-re adott immunválaszát vizsgáló legtöbb tanulmány a súlyosan beteg vagy gyermekkori sokszervi gyulladásos szindróma miatt kórházba került betegekre összpontosított, vagy csak az akut fertőzés során értékelték az immunitást" – mondta a tanulmány vezető szerzője, Genevieve Fouda. "Tanulmányunk fontos információval szolgál arról, hogy a SARS-CoV-2-specifikus immunválaszok – a betegség súlyosságától függetlenül – idővel lassabban csökkenhetnek a gyermekek és serdülők körében" – tette hozzá.

