Szociális jetlag: személyes döntéseink sora vezet el a szívinfarktusig

A Semmelweis Egyetem kutatóinak sikerült először összefüggést kimutatniuk a szociális jetlag és a szívműködés idegi szabályozása között: tanulmányuk szerint minél inkább a szociális elvárások és nem a belső óránk határozza meg az alvási ritmusunkat, annál rosszabb az alvásminőség.

Mindez az infarktus vagy a magas vérnyomás könnyebb kialakulásához vezethet, főleg a hosszú nyári nappalok során – mondta az InfoRádióban a Semmelweis Egyetem Élettani Intézetének egyetemi docense, Káldi Krisztina.

"A szociális jetlag azt jelenti, hogy az emberek többsége más időszakban alszik hétköznapokon, amikor munkába jár és a szociális tényezők határozzák meg, hogy mikor kell felkelnie, és ehhez illeszti az elalvás idejét is, és más időszakban alszik a hétvégéken vagy akár a szabadság alatt, amikor a saját biológiai órájának és bioritmusának megfelelően tudja megválasztani az alvási időszakot. A két idő között akár két, három vagy négy óra különbség is lehet. Az emberek többsége a korai munkakezdés vagy iskolakezdés miatt viszonylag korán próbál elaludni, ha sikerül, a hétköznapokon, korán is kel, viszont hétvégén és a szabadnapokon későbbre teszi az alvás idejét, később fekszik, később kel. A szociális jetlag ezeknek az alvási időszakoknak a közepét veszi referenciapontnak, és ezeknek a középidőknek a különbsége adja szociális jetlag mértékét. Tulajdonképpen ezeknek az alvási ablakoknak mintegy 2-3 órás eltolódásáról beszélünk" – részletezte a kutató.

Hogy mennyire növelheti a szociális jetlag az infarktus vagy éppen a magas vérnyomás kialakulásának kockázatát, arra azt mondta: mivel a szociális jetlag mint fogalom alig két évtizedes, hosszú távú követéses vizsgálati eredmény még nincs.

"Amire a mi vizsgálatunk rámutat, hogy olyan fiatal emberekben is, akik most teljesen egészségesek, lehet vizsgálni azt, hogy a szívműködés szabályozásában milyen idegrendszeri tényezők milyen arányban vesznek részt. Mi azt találtuk, hogy azoknál, akik nagyobb szociális jetlaggel rendelkeznek, a hétköznapokon, különösen az alvás elején, amikor tulajdonképpen ők a saját belső órájuk szerint nem aludnának, ez a mutató kedvezőtlenebb, ami arra utal, hogy a szív szabályozása kedvezőtlenebb, kevésbé alkalmazkodó módon valósul meg" – mondta a kutató.

Vannak viszont már olyan hosszú távú vizsgálati eredmények, amelyek azt mutatták, hogy azok, akiknek fiatalkorában ez az alkalmazkodási képesség rosszabb volt, azoknál sokkal gyakoribb az infarktusnak vagy a magas vérnyomásnak a kialakulási esélye.

Hogy mivel lehet csökkenteni a szociális jetlag mértékét?

a társadalom a rugalmas munkakezdés lehetővé tételével

az iskolakezdés későbbre tételével

az óraátállítás megszüntetésével

az egyén reggel természetes fény expozícióval

este a mesterséges fény kerülésével, kékfényszűrő monitorral

kevesebb esti evéssel

a környezeti hőmérséklet csökkentésével

