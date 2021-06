Nem várt újítással próbálkozik az Instagram

Kíváncsi a felhasználók reakciójára, ezért egy változtatással ott is ajánlott posztokat fog mutogatni az Instagram, ahol erre korábban nem volt példa – ez a lényege a The Verge szerint annak az új funkciónak, amelyet az elkövetkező időszakban vezetnek be a képmegosztón.

A Hvg.hu emlékeztet, az Instagram alapvetően két fő részből épül: van a rendes hírfolyam, ahol azoknak a profiloknak a tartalmai jelennek meg, amiket a felhasználó követ; emellett pedig van egy felfedezésre alkalmas felület, ahol az algoritmus keres, illetve jelenít meg ideálisnak tűnő bejegyzéseket. A fent említett változás a kettő keveredése:

a hírfolyamban is meg fognak jelenni a számunkra idegen/nem követett fiókok posztjai, olyanok, amiket valamiért hangsúlyosnak tart az algoritmus.

Az Instagram úgy véli, hogy a fejlesztés mind a felhasználók, mind az alkotók számára hasznos, azzal ugyanis a korábban nem követett, de releváns fiókok tartalmai is figyelemhez jutnak. A funkciót, bár teljesen kikapcsolni nem lehet, attól 30 napra bárki mentesülhet. A fejlesztést egyelőre csak egy „szűk tábornál” engedélyezik.

Nyitókép: Pixabay