Vulkánok segítségével kriptobányászkodnának

Azt követően, hogy El Salvadorban hivatalos fizetőeszközzé vált a bitcoin, a közép-amerikai ország államfője újabb rendhagyó lépést jelentett be: Nayib Bukele a vulkánokból kinyerhető geotermikus energiával termelné ki az értékes kriptovalutát. Ehhez pedig nagy szükség is lesz, hiszen a bitcoin előállítása köztudottan nem olcsó mulatság – írja a Hvg.hu.

Ahhoz ugyanis, hogy a kriptopénzt bányászni lehessen, szükség van egy nagy számítási kapacitással rendelkező számítógépre, amelynek értelemszerűen működnie is kell. Ha nincs bekapcsolva, úgy a folyamat se zajlik, és a bitcoin se gyűlik. A valamire való mennyiség eléréséhez az eszköznek ugyanakkor szinte állandóan áram alatt kell lennie. Ez utóbbin változtatna Bukele a már említett vulkáni segítséggel.

I’ve just instructed the president of @LaGeoSV (our state-owned geothermal electric company), to put up a plan to offer facilities for #Bitcoin mining with very cheap, 100% clean, 100% renewable, 0 emissions energy from our volcanos ?



This is going to evolve fast! ?? pic.twitter.com/1316DV4YwT — Nayib Bukele ?? (@nayibbukele) June 9, 2021