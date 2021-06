Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bejelentette, hogy a jövőben görög betűkkel fogja kiegészíteni a koronavírus különféle variánsainak eddigi megnevezését az egyszerűbb azonosíthatóság érdekében.

A WHO a közleményében azt írta: a kiejtés és a megjegyzés megkönnyítésének érdekében döntöttek a görög betűs megjelölés mellett. Egyúttal szeretnék elkerülni, hogy az emberek és a média "stigmatizáló és diszkriminatív" megnevezéseket használjon. A variánsokat az egyszerűség kedvéért eddig azokról az országokról nevezték el, ahol az első eseteket jelentették (például indiai, brit, dél-afrikai, brazil variáns).

Az AFP francia hírügynökség emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államokban a világjárvány kezdete óta megnövekedtek az ázsiai származású emberek elleni támadások, Donald Trump előző amerikai elnök pedig azon volt, hogy Kínát tegye a járvány kirobbanásának kizárólagos felelősévé. Trump gyakran kínai vírusnak vagy egy szójátékkal megspékelve kung flunak nevezte a koronavírust. A washingtoni kongresszus még egy törvényt is elfogadott annak érdekében, hogy sikerüljön gátat vetni a gyűlöletáradatnak.

A szakértők továbbra is használják majd a korábbi, latin betűkön és számokon alapuló jelöléseket, de a tudományos neveket a WHO napi közleményeiben felváltják a görög betűs nevek. Az Egészségügyi Világszervezet a nemzeti hatóságokat és a médiát is buzdítja az új nevek átvételére.

Az Egyesült Királyságban felfedezett B.1.1.7-es variánst innentől alfának,

a dél-afrikai B.1.351-es variánst bétának,

a brazíliai P.1-es variánst pedig gammának fogják hívni.

Az Indiában pusztító, és a világ számos országában megjelent B.1.617-es variáns B.1.617.2-es változata delta,

míg B.1.617.1-es változata a kappa nevet kapta.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan kínai nagyvárosból terjedt el. A vírus eddig 170 439 049 ember fertőzött meg szerte a világon, a halálos áldozatok száma pedig 3 543 524 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint.

