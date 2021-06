Nagy-Britannia területének 1,2 százalékát, egy nagyjából Nógrád megyének megfelelő területet tesznek ki az út menti területek, amiket az Exeteri Egyetem kutatóinak új tanulmánya szerint sokkal jobban is fel lehetne használni a biodiverzitás elősegítése érdekében.

A kutatók vizsgálatai és becslése sezrint Angliában, Skóciában és Walesben az út menti nagyjából 2579 négyzetkilométer terület 27 százalékán kaszálnak és vágnak füvet rendszeren. A maradék terület 41 százaléka mező, 19 százaléka fás terület, 11 százaléka pedig bozótos, cserjés.

A tanulmány szerint ezeket „multifunkciós zöld területekként” lehetne hasznosítani, különösen azokon a sűrűn lakott régiókban, ahol probléma a földterület szűkössége - írta a The Guardian alapján a G7.

Ben Phillips, a kutatás vezetője a brit lapnak nyilatkozva azt emelte ki, hogy a rendszeres fűnyírás, kaszálás csak esztétikai szempontokat szolgál, miközben ökológiai szempontból kifejezetten káros. A Guardian által idézett becslés szerint az Egyesült Királyságban a vadvirágos rétek 97 százaléka tűnt el az 1930-as évek óta.

Ahogy azt korábbi kutatások is megerősítik, évi egyszeri vagy kétszeri fűnyírás mellett ezek a területek a vadvirágok és a beporzó rovarok számára ideális élőhellyé válnak, és a sűrűbb növényzet más állatfajoknak is kedvező körülményeket teremt. Lenne további lehetőség - a forgalom és a növényzet-állatvilág figyelembevételével - további fásításokra is.

A The Guardiannek nyilatkozó botanikus szakértő szerint ha az összes út menti területet megfelelő módon átalakítanák, nagyjából 420 milliárddal több virág lehetne az Egyesült Királyságban, ennek pedig már a biodiverzitásra is jelentős hatása lenne – részben magukkal az új életterekkel, részben a beporzó méhek elterjedésének elősegítésével.

