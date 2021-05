A Moderna oltása is hatékony a kamaszok körében is

Ennek alapján júniusban kezdeményezik is az amerikai gyógyszerengedélyeztetési hatóságnál, az FDA-nál, hogy a 12-17 éves korosztályban is megkaphassák a vészhelyzeti használatbavételi engedélyt, írja a New York Times.

Amennyiben ezt megkapja, akkor az Amerikai Egyesült Államokban már két oltás is elérhető lesz a 12 év fölöttiek immunizálására: a Pfizer vakcináját már adják is a fiataloknak. (A gyártó az EMA-nál is elindítja hamarosan az eljárást - derült ki múlt heti lapértesülésből.)

A Moderna klinikai tesztjében 3732 önkéntessel dolgoztak a 12 éven felüli gyermekek korosztályában. kétharmaduk két adag oltást kapott, míg egyharmaduk placebót.

Az oltott gyermekek körében nem tapasztaltak tünetes megbetegedést, ami 100 százalékos hatékonyságot jelent,

csakúgy, mint a Pfizer 12 éven felüliek körében végzett kísérleténél.

A gyógyszercég arról is tájékoztatott, hogy egyetlen adagnyi vakcina 93 százalékos hatékonysággal védi ki a tünetes megfertőződést. A két adagnyi oltás beadása közti megfertőződések ráadásul kifejezetten enyhék voltak, ami jó jel a vakcina adta védelemmel kapcsolatban.

A gyerekek ugyanazokat a mellékhatásokat tapasztalták az oltás beadását követően, amiket a felnőttek: fejfájás, fáradtság, hidegrázás, izomfájdalom és az oltás helyének érzékenysége. Komoly biztonsággal kapcsolatos aggodalomra okot adó esemény nem következett be a kísérlet ideje alatt.

A tinédzsereket egy évig figyelik meg.

A kísérlettel kapcsolatosan részleteket nem osztottak meg közleményükben, szakértők szerint pedig azért is nehezebb ilyen adatokat gyermekek esetében értelmezni, mivel körükben sokkal gyakoribb a tünetmentes fertőzés, mint a felnőtteknél. Az ugyanakkor tény, hogy a várt eredményekkel szinkronban van mindaz, amit a Moderna bejelentett: a kutatók előzetesen is arra számítotttak, hogy a tinik a felnőttekhez hasonlóan reagálnak a védőoltásra.

A későbbiekben szaklapban tervezi a gyógyszercég közreadni a részletes adatokat.

Nyitókép: Balogh Zoltán