A Pfizer oltása ennyire hatékony az indiai variánssal szemben

A Pfizernek a BioNTechhel közösen fejlesztett oltása a dél-afrikai variánssal szemben 75 százalékos hatékonysággal véd. Az Ugur Sahin által említett kutatási eredmények azt mutatják, hogy az oltás beadását követően kialakuló antitestek hasonló hatékonysággal képesek fellépni az indiai törzzsel szemben is, írja a Sky News.

Fontos kiemelni, hogy a százalékban kifejezett hatékonyság a megbetegedés kialakulásának elkerülésére vonatkozik, de az oltottak esetében, még ha esetleg el is kapják a fertőzést, a kórházi kezelésre szorulók száma, illetve azoké, akik belehalnak a fertőzésbe, szinte a nullával egyenlő.

"Eddig harminc mutánssal szemben teszteltük vakcinánkat, és mindegyikük ellen hatásosnak bizonyult" - tette hozzá.

A szakértői ellenőrzés előtt álló, a bioRxiv-ben megjelent eredmények szerint

bár az indiai variáns rezisztensebb, mint más törzsek, az oltás eredményeképp keletkezett antitestek így is képesek voltak semlegesíteni azt.

Korábban a WHO európai igazgatója számolt be arról, hogy a kontinensen keringő összes vírustörzzsel szemben hatékony védelmet jelent a Pfizer vakcinája, akárcsak a többi, a kontinensen használatba vett vakcina.

Az indiai variánssal kapcsolatos pozitív hírek nem sokkal azután érkeztek, hogy a brit gyógyszerengedélyeztetési hatóság, az MHRA bejelentette: kiolvasztás után a korábbi öt nappal szemben most már

31 napig lehet normál hűtőben tárolni

a Pfizer oltását iránymutatásuknak megfelelően. June Raine, az MHRA vezetője a következőképp fogalmazott:

"Örömmel erősítjük meg, hogy a vállalat által hozzánk benyújtott további adatokat szigorúan értékelve most már rugalmasabb tárolási feltételeket engedélyeztünk a Pfizer-BioNTech vakcina számára. Most, hogy az oltás akár 31 napig is tárolható normál hűtési hőmérsékleten, az egészségügyi intézmények szélesebb körében alkalmazható, így a betegek könnyebben juthatnak hozzá a Pfizer vakcinájához" - tette hozzá.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila