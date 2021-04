Izraelből származó új adatok szerint a Pfizer/BionTech vakcinája a közösségekben megvédte azokat is a megfertőződéstől, akik nem voltak beoltva, így a velük élő be nem oltott gyermekeket is – számolt be az eredményről a Reuters híre alapján a Portfolio.

Közel kétmillió 16 év feletti, legalább egy oltáson átesett ember adatait vizsgálták meg, és azt találták: ahogy nőtt az átoltottság a közösségekben, úgy csökkent a fertőzési ráta a nem oltottak körében is, azaz az oltás megvédte a még be nem oltottakat is, köztük a gyerekeket.

Habár az eddigi eredmények biztatók, további kutatások szükségesek annak megállapításához, hogy az oltások miképpen támogatják a nyájimmunitás kialakulását – vélekednek a kutatás szerzői.

Nyitókép: MTI/EPA-KEYSTONE/Laurent Gillieron