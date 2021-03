A Novavax oltása nagyon hatásos a brit variánssal szemben is

Sem súlyos megbetegedés, sem halálozás nem fordult elő azok körében, akik megkapták a Novavax oltását, írja a Reuters. A fertőzőbb brit variánssal szemben adott védelem is magas, 86 százalékos az oltásnál, melynek összetett hatékonysága a globálisan korábban elterjedt változat, illetve a brit törzs ellen így 90 százalékos.

Variánsokkal szemben is tesztelték

A dél-afrikai variánssal szembeni hatékonyság már nem mutatott ennyire jó adatokat: 55 százalékos védelmet tudott nyújtani azok esetében, akik nem HIV-fertőzöttek, a fertőzöttek esetében pedig 49 százalékra zuhant vissza. A súlyos megbetegedést ugyanakkor esetükben is ki tudta védeni az oltás.

Filip Dubovsky, a Novavax orvosigazgatója az eredményre úgy reagált, arra utal, hogy oltásukat érdemes lehet olyan területeken is használni, amelyeken jelen van a dél-afrikai variáns.

A gyógyszergyártó dolgozik az újonnan megjelent variánsokkal szemben hatékonyabb oltásvariációkon is.

Több teszt folyik még

Az alapvakcinát továbbra is tesztelik még Mexikóban és az Egyesült Államokban is: ezeknek a 30 ezer önkéntes bevonásával folytatott kísérleteknek április elején futhat majd be az eredménye. A brit kutatást, melynek eredményeit most közölték, 15 ezer 18-84 éves önkéntes bevonásával végezték, az eredményeket pedig fel szeretnék használni a közeljövőben a vakcina engedélyeztetésére.

A cég gyárai áprilisban már készen fognak állni arra, hogy teljes kapacitással készítsék a vakcinát, adagok tízmillióinak gyártására készülnek, mivel a brit mellett a számukra hazainak számító amerikai piacra is szánják a védőoltást. Egyelőre még nem tiszta, hogy ehhez meg kell-e várni az amerikai kísérletek eredményét.

Fehérjealegységgel dolgozik

A Novavax oltása, a NVX-CoV2373 fehérjealegység technológiájával dolgozik: az ilyen típusú vakcinák a kórokozó fehérjéjénk egy darabkáját használják arra, hogy immunálaszt váltsanak ki. Az ilyen jellegű oltásoknál

könnyen kiküszöbölhetők a mellékhatások,

az immunválaszt viszont adjuvánsokkal kell serkenteni esetükben. A koronavírus esetében a tüskefehérje alegységét használta a mindössze húsz éves cég, amely még sosem gyártott védőoltást.

