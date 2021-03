Újabb koronavírus-gyógyszer a láthatáron: hatásos egy antidepresszáns

Az Amerikai Orvosi Társaság szakmai lapja, a Journal of the American Medical Association (JAMA) közölte le a Washington University munkatársainak tanulmányát, amelyben 152 új típusú koronavírussal (Sars-CoV-2) igazoltan fertőzött beteget vizsgáltak. A vizsgálatban olyan betegek vettek részt, akik legfeljebb 7 nappal a bevonás előtt Covid-tünetekről számoltak be (láz, köhögés, izomfájdalom, enyhe légszomj, hasmenés, hányás, szaglás és ízérzés elvesztése, torokfájás), de nem szorultak oxigénre, tehát enyhébb, járóbetegként kezelt esetekről van szó.

Az eredmények szerint az antidepresszánsként ismert, Magyarországon is törzskönyvezett fluvoxamine-nal kezelt betegek körében a placebóval kezelt társaikhoz képest a betegség lefolyása jobban alakult, mivel a szert kapó betegek között egyetlen esetben sem romlott a páciensek klinikai állapota, vagyis nem lépett fel súlyos légszomj, tüdőgyulladás, illetve nem vált szükségessé kórházi kezelés. Ezzel ellentétben a placebocsoport tagjai között nyolc esetben romlást észleltek a vizsgálók – írja az Index.

A szerzők szerint a hatás nagy valószínűség szerint nem függ össze a szer eredeti indikációjával, tehát a központi idegrendszerre gyakorolt, vagyis antidepresszáns hatásával, hanem feltehetőleg annak a testben máshol is megtalálható Sigma-1 receptorokra kifejtett, hegesedést is gátló effektusával magyarázható.

Francis Collins, a Nemzeti Egészségügyi Intézet (National Institutes of Health, NIH) igazgatója szerint a fluvoxamine a Covid elleni harc arzenáljának része lehet hamarosan. Jelenleg vizsgálják a lehetőségét, hogy az NIH saját tesztjeibe is bevonja-e a gyógyszert, mivel a kezdeti eredmények mindenképpen biztatók, de nagyobb betegszámmal történő vizsgálatok lennének ideálisak.

A fluvoxamine ilyen jellegű felhasználásával magyar kutatók is foglalkoznak, a Semmelweis Egyetem kutatócsoportja talált egy molekulát, amely gátolja a tüdőgyulladás miatt bekövetkező hegesedést. Márpedig ez öli meg a legtöbb koronavírusos beteget is. A magyar, klinikai kettes fázisú vizsgálat novemberben indult, a regisztráció szerint száz beteg bevonásával, és első eredményei, valamint befejezése augusztusra, illetve decemberre várhatók.

