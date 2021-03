Bulizókkal vizsgálják az újranyitás lehetőségeit

Öt kétszázötven fős és egy ötven fős csoport bulizhatott helyi DJ-k zenéjére az amszterdami Ziggo Dome-ban szombaton: a jelenlevők mozgását és a többi résztvevővel való kontaktusait nyomkövetők segítségével rögzítették, írja a The Guardian. Egyeseket korlátoztak a tánctéren megtett mozdulataikban, másokat arra kértek, hogy folyamatosan viseljenek maszkot, s voltak olyanok is, akiknek csak akkor kellett felvenniük azt, ha mozgásban voltak. Egy csoport tagjainak fluoreszkáló hatású anyagot is tartalmazó italokat is adtak, és arra kérték őket, hogy bulizás közben nyugodtan kiabáljanak és énekeljenek, hogy az anyag segítségével láthassák, a partizók nyálából mennyi kerülhet a levegőbe.

A vizsgálat során összegyűjtött adatokat a kormányzat arra használja fel, hogy kialakítsa stratégiáját az éjszakai élet a jövőben várható újraindításával kapcsolatban. A legkorábbi megfigyelések egyikeként azt már megosztották a nyilvánossággal, hogy

azok, akiket szigorú maszkviselésre kértek, a zenébe való belefeledkezéssel megszabadultak a védőeszköztől.

A vizsgálatot végző Fieldlab képviseletében Tim Boersma elmondta: reméli, a kutatás segít abban, hogy az egyes helyszínek újranyitásának tervét az ottani jellegzetességekre alkalmazva készíthessék el. "Jelenleg általános érvényű rendelkezések hatályosak, amelyek bármekkora helyszínen száz ember jelenlétét engedélyezik abban az esetben, ha a fertőzésszámok egy bizonyos szint alá esnek. Mi ennél személyre szabottabb megoldásokat remélünk, például azt, hogy a Ziggo Dome kapacitásának felével nyithat majd újra"- fogalmazott.

A Ziggo Dome kapacitása 17 ezer fő. A kutatásban részt vevők 15 euróért válthattak jegyet erre a különleges alkalomra: az 1300 jegyre 100 ezer ember jelentkezett. Mindenkinek 18 órával a buli előtt készített, negatív koronavírus-teszttel kellett érkeznie: az a tizenkét jelentkező, akinek pozitív lett a tesztje, nem vehetett részt a partin.

A résztvevőknek

öt nappal az esemény után újra kell magukat teszteltetniük.

Az esemény egyik fellépője, Sam Feldt DJ egy éve nem lépett fel nyilvánosság előtt: számára reményt jelent a kutatás arra, hogy a közeljövőben ismét találkozhat közönségével. "Az oltások, a tesztek és az ehhez hasonló kutatások lehetőségével nyáron talán már több bulit tarthatunk" - vélekedik.

A kormány finanszírozta kutatásban további tömegrendezvényeket is tartanak. Volt már ötszázfős konferencia, ötszáz néző előtti kabaréelőadás, 1200 szurkoló jelenlétében megrendezett focimeccs, de a tervek közt két fesztivál és egy popkoncert is szerepel.

Hollandiában egy éve nem lehet száz főnél több ember részvételével rendezvényt szervezni, a bárok és éttermek október közepe óta zárva vannak, hat hete tart az éjszakai kijárási tilalom este 9 és hajnali fél 5 között. A hat csoport szabályai A kutatásban részt vevők számára a következő szabályokat adták meg követendőként:

Első csoport: folyamatos maszkviselés. Bárhova állhattak, de egy négyzetméteren belül legfeljebb három ember állhatott. Második csoport: Folyamatos maszkviselés. Mindenkitől másfél méteres távolságot kellett tartani.

Harmadik csoport: maszkviselés, ha mozgásban vannak, kijelölt helyeken állhattak meg.

Negyedik csoport: folyamatos maszkviselés. Ülőhelyek is voltak.

Ötödik csoport: maszkviselés mozgás közben.Ülő- és állóhelyek is voltak, a tánctéren az egyes emberek helyét székekkel választották el egymástól.

Hatodik csoport: nem kellett maszkot viselni, mindenki szabadon ülhetett és állhatott ott, ahol akart.

