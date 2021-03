Egyre több gyermeket érinthet a hosszú Covid

A gyermekeknél tapasztalható hosszú Coviddal kapcsolatos adatokat komolyan kell venni szakértők szerint – különösen annak fényében, hogy a 16 év alatti korosztály számára jelenleg nincsen adható vakcina. A brit statisztikai hivatal, az ONS legfrissebb számai aggodalomra adhatnak okot: a 11 év alattiak körében 13, míg a 12-16 évesek közt 15 százalék azoknak a bizonyítottan koronavírussal megfertőződötteknek az aránya, akik még öt héttel a megbetegedés után is tapasztalnak valamilyen tünetet magukon - írja a The Guardian. Angliában az iskolák eddig zárva voltak, de hamarosan újra fogadják a diákokat, ami további megfertőződések előtt nyithat utat.

Enyhe fertőzésből is kialakulhat

A gyerekek az eddigi tapasztalatok szerint kevésbé fogékonyak a koronavírusra, kevésbé terjesztik azt és ritkábban is kerülnek kórházba, az viszont kérdéses, hogy az enyhe fertőzések is vezethetnek-e hosszú Covidhoz. Danny Altmann, az Imperial College London immunológusprofesszora szerint a válasz egyértelműen igen, és tapasztalatai szerint

a hosszú Covidban szenvedőket támogató csoportok tagjai közt nem kevés gyermek és tinédzser is megtalálható.

Sammie McFarland 45 éves fitneszoktató és 14 éves lánya, Kitty egyaránt elkapta a betegséget: voltak egész enyhe és őket nagy mértékben legyengítő tüneteik is, amikor azonban tavaly májusban segítséget kértek, egy nővér az anyát depressziósként diagnosztizálta, hozzátéve, gyermeke az ő tüneteit utánozza. McFraland összetörve távozott, de nem adta föl: úgy érezte, nem lehet, hogy ők lennének az egyetlenek, akik így érint a koronavírus. Rá is talált egy hosszú covidban szenvedőket tömörítő csoportra, amelynek tagjai hasonló utat jártak be.

Csoportot hoztak létre

A koronavírust kezdetben egy, a légző szervrendszert támadó betegségnek hittük: arra, ahogyan a hosszú Covidban érintettek több szervére és szervrendszerére hatott a betegség, senki nem volt felkészülve, így nem tudtak megfelelő kezelésben sem részesülni. McFarlandék nyáron sem lettek jobban, így az anya végül létrehozta a Long Covid Kids-csoportot, melynek mára már 1700 gyermek a tagja, akiket mind érint a hosszú covid jelensége.

Frances Simpson pszichológus, a csoport társalapítója szerint nagyon problémás, ha nem foglalkozunk a gyermekek megbetegedéseivel. Az egyik probléma véleménye szerint az, hogy

az akut és a hosszú Covid közt különbség van:

az elhúzódó tünetek egy eredetileg tünetmentes megfertőződést követően is ki tudnak alakulni, akár 6-7 hét elteltével. A tünetek változatosak: a vírusfertőzések után jellemző fáradékonyságtól kezdve a fejfájáson át a neuropszichiátriai tünetekig terjedhetnek. A hosszú Covidról még felnőttetek kapcsán is kevés adatunk van, gyermekek esetében pedig még annál is elenyészőbb mennyiségű a tapasztalat.

Terence Stephenson, a University College London gyermekgyógyász professzora most kezdhet bele egy, a témával kapcsolatos kutatásba, ennek eredményeire azonban még három hónapot kell várnunk.

A valós arány még kérdéses

Stephenson ugyanakkor arra int mindenkit, hogy a brit statisztikákat fenntartásokkal kezelje: nem áll rendelkezésre kontrollcsoport, illetve a láz vagy a köhögés gyermekkorban gyakran előforduló tünetek különböző betegségek kapcsán.

"Azon gyermekorvosok tapasztalatai szerint, akikhez hosszú covidos gyermekeket küldenek, a számok nem hatalmasak. Nem hiszem, hogy nagy ok lenne az aggodalomra. Jó hír, hogy a krónikus fáradtságtól szenvedő fiatalok többségének állapota megfelelő kezeléssel általában jobbá válik" - tette hozzá. Hosszú Covid gyerekekben

Azt tanácsolják, az érintett gyerekeket ha lehet, ne küldjük vissza hamar az iskolába, inkább pihenhessenek, és ne erőltessük esetükben a fizikai aktivitást sem. Az érintettek szerint hosszú Covidra utalhat , ha új tünetegyüttesek jelentkeznek a gyereknél, gyakran bőrtünetekkel; ha a tünetcsoportok jönnek-mennek; ha a tünetek fellángolnak azt követően, hogy a gyerek újra ki lehetett téve a koronavírussal való találkozásnak; ha megváltozik a gyermek viselkedése.Azt tanácsolják, az érintett gyerekeket ha lehet, ne küldjük vissza hamar az iskolába, inkább pihenhessenek, és ne erőltessük esetükben a fizikai aktivitást sem. Arról is írnak, nem egyszerű diagnosztizáltatni a hosszú Covidot, de érdemes kitartóan ezért dolgozni, a tüneteket feljegyezni, másodvéleményt kérni.

