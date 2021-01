Bankkártya helyett már az arcmásunkkal fizethetünk

Az Amerikai Egyesült Államok mellett Nigériában és Dániában is kísérleteznek már azzal a technológiával, amely tökéletesen érintésmentes módon kivitelezi a fizetést: miután kiválasztottuk a megvásárolni kívánt árucikket vagy élelmiszert, csak ránézünk egy kijelzőre, amely vonásaink alapján másodpercek alatt azonosít minket, és könyveli a tranzakciót.

Amerikában a PopID, egy helyi startup hetven étteremmel és kávézóval partnerségben üzemeltet pilotprogramot: a főként az ország nyugati parti nagyvárosaiban található vendéglátóhelyeken már lehetséges egy pillantással fizetni. Ehhez mindössze annyi szükséges, hogy előzetesen regisztráljunk a PopID weblapján, majd feltöltsünk oda egy rólunk készült fényképet. Ezt a fotót a cég a felhőben tárolja, az üzletekben található leolvasók így férnek hozzá fizetéskor. Az elkészült felhasználói fiókhoz hozzárendelhetjük bankkártyánkat, így már semmi sem állhat a fizetés elé.

Ráadásként különböző kézjelek használatával a borravaló is megoldható: feltartott hüvelykujjunkkal vagy a győzelem jelével utalhatunk arra, hogy az általunk a jelekhez korábban hozzárendelt mértékű borravalót is hozzáadjuk számlánkhoz, ha elégedettek vagyunk a kiszolgálással.

John Miller, a PopID szerint arcunkkal fizetni semmiben nem különbözik attól, amikor telefonunkkal fizetünk, épp csak mással azonosítjuk magunkat.

"A vásárlás pillanatában, az azonosítás érdekében készített fényképet azonnal meg is semmisítjük, az adatokat pedig nem osztjuk meg senkivel"

– mondta Miller.

Inkább térkép, mint portré

Véleménye szerint az arcunk mint fizetőeszköz használata biztonságosabb annál, mint amikor telefonnal fizetünk, mivel mobilunk GPS segítségével folyamatosan követi pozíciónkat, erről itt azonban nincs szó. Ráadásul a fényképet, amely alapján azonosítanak bennünket, arcmásunk vektorainak matematikai képleteként kell inkább elképzelni, nem igazolványfotóként. Jelenleg a fizetéshez egy pillanatra lejjebb kell tolni az arcról a maszkot, de Miller ígérete szerint a közeljövőben befejezendő fejlesztések eredményeképp erre már nem lesz szükség.

A technológiáról a BBC cikkében nyilatkozó Sara Stewart csak pozitívan tud beszélni: ő nem bánja, hogy arcképe is a fizetési folyamat része.

"A telefonjainkon is használunk arcfelismerési funkciót, portréinkkal van tele az internet, így nem hiszem, hogy épp ez a lépés akkora különbséget jelentet adataink biztonságában. Gyors, kényelmes és biztonságos, és nem baj, ha a mobil vagy a kártya otthon marad" – mondta.

A jövő útja lesz ez

Nem ért vele egyet a BBC-nek Lin álnéven nyilatkozó diák, akinek Kanton városában élve már nem maradt más választása, mint hogy arcmásával fizessen, ha ennivalót akar venni a kollégiumi ételautomatából. A nevét félelemből nem vállaló fiatal a maga módján lázad ez ellen: inkább sosem vásárol itt.

Pedig Kínában a mobilos fizetések 98 százaléka már

két arcfelismerő rendszerrel működő appon,

az AliPayen és a WeChat Payen keresztül zajlik.

Wang Bing techszakértő szerint a koronavírus-járvány nagy előrelépést jelentett országában az arcfelismeréses fizetési rendszerek terén, a programok és a kamerák pedig annyira fejlettek, hogy a csalás lehetősége kizárt.

Brett King, a jövő fizetési rendszereinek szakértője szerint globális szinten is elkerülhetetlen, hogy ez a trend nagyobb teret nyerjen: véleménye szerint a digitális fizetési módok elterjedésével egyre nagyobb az igény a biometrikus azonosításra, mivel a jelszavak egész egyszerűen nem elég biztonságosak. Aggályok is övezik Az arcfelismerő programok megítélése semmiképp sem egységes, mint azt a Huawei közelmúltbeli példája is mutatja. A kínai techóriás azt követően keveredett bajba, hogy kiderült, dolgozhatott egy, az ujgurokat vonásaik alapján azonosítani képes szoftverrel. A cég a hír megjelenése után cáfolta, hogy valaha élesben részt vetek volna ilyesmiben. Kína ujgurok milliót zárja általa szakképző központoknak nevezett táborokba.

