Felcsillant a remény a Windows 10 felhasználói számára

A cég a legutóbbi hibajavító kedden sem kínált megoldást arra a régebb óta fennálló problémára, amely a Windows 10-es felhasználókat érinti. A hiba gyökere azokban a rendszerkötetekben található, melyeket az úgynevezett NTFS-fájlrendszerben formáztak meg. Az ezeknél (önhibából) aktiválható sérülékenység hatására súlyos adatvesztés állhat be, de egyesek szerint a hiba akár a teljes merevlemezt károsíthatja – olvasható a Hvg.hu-n.

A jelenség hátterében egy különleges, elsőre ártalmatlannak tűnő fájl áll, amelynek puszta megnyitása is végzetes lehet a rendszer számára. A jelenség oka, hogy a Windows nem képes értelmezni a megnyíló fájlt, emiatt az olvashatatlanná válik, a rendszer pedig összeomlik.

A kutatók szerint a hiba elleni védekezést nehezíti, hogy a rosszindulatú fájlt szinte lehetetlen felismerni. Az ugyanis egy egyszerűbb, tömörített állományként is érkezhet, ami megint csak az azt terjesztő hackereknek kedvez.

A Microsoft a The Verge-nek küldött közleményében is arra figyelmeztetett, hogy a kártékony kód bármelyik számítógépre eljuthat, ha a felhasználó nem tartja be a biztonságos internetezés és fájlcserélés alapvető szabályait. A redmondi cég ugyanebben a közleményében hangsúlyozta azt is, hogy a hibát ki fogják javítani, noha azt nem közölték, pontosan mikor szándékoznak megtenni ezt.