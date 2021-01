Robotkar vesz mintát PCR-tesztekhez Kínában

Egyelőre azért nem iktatták ki teljesen az emberi faktort abban a kísérleti programban, melyet Senjang városában a fertőzés terjedésének visszaszorítására indítottak el.

A MedicalXpress beszámolója szeirnt az automatizált tesztelésben részt vevők személyazonosító kártyáikat egy leolvasóba helyezik, majd egy előre rögzített hanganyag szólal meg, ismertetve teendőjüket. Miután kinyitották szájukat, robotkar emelkedik fel, hogy mintát vegyen mandulájuk mellől:

a kar mozdulatait egy ember irányítja

biztonságos távolban és védőruhában. A robotkaron található kamera segíti munkáját abban, hogy megfelelő helyről vegye le a kenetet anélkül, hogy megfertőződésre esélyt adó közelségbe kerülne a mintát adó személyhez.

Az országban szükség is van a tesztelésre: bár a járvány vuhani kezdete után Kína el tudta fojtani a terjedését, az utóbbi időben egyik helyi kitörés a másikat követi az országban. Emberek tízmillióit tesztelik, helyi lezárásokat és utazási korlátozásokat vezetnek be válaszképpen. Most is több mint húszmillió kínai él lezárt területen.

Nem ez az egyetlen felhasználási területe a robotoknak a pandémia idején. A kórházban kezelt betegek állapotának monitorozására, fertőtlenítésre, áruk kiszállítására és az egészségügy frontvonalában dolgozóknak történő segítségnyújtásra is használják. Egyes robotok teljesen automatizálva dolgoznak, míg másoknak – ahogy azt a fenti eset is mutatja – van humán segítsége is. A teljesség igénye nélkül a következő feladatokat töltik be robotok jelenleg is világszerte:

orvosi rendelőkben a potenciális fertőzöttek kiszűrése testhőméréssel, kérdőívezéssel

a maszkviselés ellenőrzése arcfelismerő program segítségével

fertőtlenítés UV-fénnyel

figyelmeztetés a távolságtartásra, fertőtlenítésre

alapvető orvosi vizsgálatok elvégzése és adatok begyűjtése

csomagok kézbesítése

kapcsolatteremtés lehetősége az idősotthonok lakói és hozzátartozóik között

kijárási korlátozások betartásának ellenőrzése

fizetés

ételek készítése és felszolgálása

illetve ismeretterjesztés a koronavírus kapcsán.

Az IEEE Spectrum és a BBC cikkeiben fotókon is megtekintheti, mi mindenre lehetnek hasznosak a robotok a jelenlegi helyzetben.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay