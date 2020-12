Így tervezik az országok immunizálni lakosaikat

Nagy-Britannia első oltott embere Margaret Keenan volt: a kilencven éves asszony december 8-án kapta meg a Pfizer vakcinájának első adagját Conventryben. A védőoltás első 800 ezer adagját azok a hozzá hasonló korúak, azaz a nyolcvan év fölöttiek kapják az országban, akiket kórházban kezelnek vagy akiknek járóbeteg-kezelésre van időpontjuk. Mellettük a szociális otthonok dolgozóit oltják még be az elsők közt az Euronews összefoglalója szerint.

Lássuk, más országok milyen sorrendet állítottak fel a vakcinához jutással kapcsolatosan!

Magyarország

Itthon már több mint kétszázezren regisztráltak a koronavírus-oltásra. Ha december 21-én dönt az európai gyógyszerhatóság a Pfizer vakcinájáról, akkor már ez év végén érkezhet egy kisebb mennyiség Magyarországra. Ezzel a védekezésben részt vevő egészségügyi dolgozók oltását kezdik el, akár már az idei év végén – közölte az operatív törzs szerdai tájékoztatóján Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője.

Oroszország

A nemzetközi engedéllyel még nem rendelkező orosz vakcinát december 5-e óta adják be Oroszországban: a klinikai tesztekben részt vett önkéntesek alacsony száma és a kutatók aggályai miatt az oltás fogadtatása vegyes. A Szputnyik V-t jelenleg is tesztelik, és csak hatvan év alatti, krónikus betegséggel nem rendelkező embereknek adják be. Az egészségügyben, oktatásban és a szociális szférában dolgozók állnak a sor élén.

Németország

A németek abban bíznak, karácsonyra lesz Európában engedélyezett vakcina, melyet még idén elkezdhetnek beadni. Az ország Franciaországgal, Belgiummal, Luxemburggal, Hollandiával, Spanyolországgal és Svájccal és más országokkal egyeztetve tervezi kialakítani vakcinázási tervét, illetve az elképzelések szerint majd meg is osztják egymással tapasztalataikat.

Franciaország

Januárban a szociális otthonok lakóival és a frontvonalban dolgozó, a megbetegedés által nagy mértékben veszélyeztetettekkel kezdik az oltási sort. Februárban a 65 év fölöttiek követik őket, valamint az 50 év fölötti, veszélyeztetett egészségügyi dolgozók. Tavasszal a 65 év alattiak és a további egészségügyi dolgozók, valamint akár tanárok is kaphatnak majd oltást. A negyedik fázisban a foglalkozásuk miatt leginkább veszélyeztetettek következnek, valamint a börtönökben és utcákon élők. Az utolsó, júniusig lezáruló fázisban a 18 év fölötti teljes népességre kiterjesztik a programot.

Portugália

Januárban a 400 ezer leginkább veszélyeztetett állampolgár kap oltást: áprilisra egymillió embert szeretnének immunizálni. Mindenki által elérhető, választható, ingyenes és fair módon elosztott oltást terveznek.

Spanyolország

A legveszélyeztetettebbek állnak itt is a lista élén, közülük is a szociális otthonok lakói és dolgozói kapják az első adagokat. Őket az egészségügy frontvonalában dolgozók, valamint más egészségügyi és szociális szférában dolgozó emberek követik. Az utolsó priorizált csoport azoké a fogyatékkal élőké, akiknek intenzív segítségnyújtásra van szükséges a mindennapi életben. Az EMA karácsony előtt dönt Az európai gyógyszerengedélyekért felelős szervezet, az EMA, előrehozta decemberi, a vakcinaengedélyezésről döntő paneljének időpontját december 21-ére.

Ezt követően szükség lesz még az Európai Tanács jóváhagyására is, de ezzel kapcsolatosan azt ígérik, napok alatt meghozzák a döntést.

Mindez lehetővé teheti, hogy már idén elkezdődhessen az oltások beadása.

Nyitókép: MTI/AP/Pavel Golovkin