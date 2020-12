Jelentős allergiás reakció után nem ajánlott a Pfizer oltása

A két érintett tegnap az elsők között kapta meg a Pfizer és a BioNTech közös vakcináját, ezt követően produkáltak allergiás tüneteket, a tájékoztatások szerint már javul az állapotuk, írja a Sky News.

Stephen Powis professzor, a brit egészségügyi szolgáltató, az NHS angliai ágának orvosigazgatója az eset kapcsán elmondta: az oltás beadására a brit engedélyt kiadó MHRA azt javasolja, hogy azok, akiknek már előfordult az életében súlyos allergiás reakció,

elővigyázatosságból ne vegyék föl a Pfizer vakcináját,

miután hétfőn két olyan embernél lépett fel nem várt mellékhatás, akiknél korábban már bekövetkezett komoly allergiás reakció. "Mindketten jól vannak és gyógyulnak" - tette hozzá.

Az NHS ismerete szerint az információ eljutott minden, a vakcinázásban jelenleg érintett szervezethez. A gyógyszer-, étel- vagy oltásallergiások csoportjainak egyaránt javasolják, hogy egyelőre ne oltassák magukat ezzel a vakcinával, szerdától pedig mindenkitől, akit oltani terveznek, megkérdezik majd, hogy tapasztalt-e már ilyesmit korábban életében.

Az MHRA-t vezető June Raine elmondta: most is figyelik a vakcina életútját, tegnap este is az allergiás oltottak esettanulmányaival foglalkoztak.

"A klinikai kísérletekből tudjuk, hogy az ilyesmi nem volt jellemző, de ha változtatnunk kell az ajánlásunkon azután, hogy ebben az érzékeny csoportban ilyen tapasztalatunk volt, akkor azt gyorsan meg kell tennünk" - fogalmazott.

Nagy-Britannia az első nyugati ország, amely tömeges immunizációs programba kezdett, hétfőn kezdték el a kórházakban kezelt idős páciensek, valamint az NHS dolgozóinak immunizációját. Az országban még az idén 800 ezer adagnyit adnak be a védőoltásból. Mellékhatások Ilyen típusú nem várt mellékhatásokról korábban nem számoltak be a Pfizer oltása kapcsán.

Az oltás helyén bőrfájdalom, később izomfájdalom, esetleg láz, gyengeség, fáradtság volt ismert és várható mellékhatásként.

Ezek a tesztekben részt vett önkéntesek és a gyártók tájékoztatásai szerint is rövid időn belül elmúlnak.

Nyitókép: MTI/AP/Mark Lennihan