Tudósok könyörögnek a világnak: felejtsük el a nyájimmunitást!

A koronavírus-járvány kezdetétől újra és újra szóba került a nyájimmunitás kérdése, sokszor téma a svéd helyzet is, mivel az északi országban egészen példa nélküli módon semmilyen igazán komoly intézkedés nem történt még a második hullámban sem, inkább csak kérésekről van szó a lakosság felé.

Az amerikai járványügyi hivatal, a CDC egy korábbi tisztviselője, Ali Mokdad az NBC-nek azonban azt nyilatkozta:

bűntény és etikátlan dolog a nyájimmunitás természetes kialakulásában bízni.

Mokdad szerint, aki jelenleg a Washington University globális egészségügyi területének professzora, az, ha hagyjuk főként a fiatalok körében terjedni a betegséget annak érdekében, hogy így olyan immunitás alakuljon ki, amely végül megállítja a terjedést, azt jelenti, hogy rengeteg embert hagyunk meghalni ahelyett, hogy megvédtük volna őket.

Hogy miért újra téma egyáltalán ez a típusú nyájimmunitás? Az ok a Great Barrington Nyilatkozatban és annak fogadtatásában rejli. A magyarul is elérhető, három tudós jegyezte nyilatkozat szerint a pandémiára jelenleg adott válaszlépések nagyon kártékonyak, hátrányos helyzetbe hoznak egészségügyi és gazdasági értelmben is sokakat.

"A legegyüttérzőbb megközelítés, amely kiegyensúlyozza a teljes népesség immunitásának elérésével járó kockázatokat és előnyöket, az az, hogy lehetővé teszi, hogy

azok, akiknek a halálveszélye minimális, normális életüket élhessék,

így természetes fertőzés útján építsék fel a vírussal szembeni immunitást, miközben jobban védjük azokat, akiknél a legmagasabb a kockázat. Ezt hívjuk Célzott Védelemnek" - fogalmaz a nyilatkozat. A Fehér Ház üdvözölte, a tudóstársadalom támadja ezt. A bírált nyilatkozat fő megállapításai A szerzők szerint az egészségügyre és a gazdaságra is pusztító hatásuk van a korlátozásoknak, melyek rontják az átoltottságot egyes betegségek ellen, mások kezelését nehezítik meg, és igazságtalan a diákok iskolától távol tartása is.

Nyájimmunitást szorgalmaznak az idősek célzott védelmével.

Konkrét intézkedéseket a közegészségügyi szakemberekre hárít a dokumentum, megemlített példái közt a következők állnak: szociális itnézmények személyzetének gyakori szűrése, immunis dolgozók szerződtetése, az ő rotációjuk minimalizálása, alapvető cikkek kiszállítása a saját otthonukban élő nyugdíjasoknak. Emellett javasolják a személyes oktatást, a különórákat, a munkahelyi munkavégzést, a rendezvények újra engedélyezését, a boltok, éttermek megnyitását.

A nem veszélyeztetett rétegek számára annyit tanácsolnak: mossanak kezet, és ha betegek, maradjanak otthon. A több generációs háztartásokra utal a szöveg, de az ezekkel kapcsolatos intézkedéseket már nem sorolja fel.

Mokdad szerint messze a nyájimmunitás: a jelenlegi mortalitási aránnyal számolva 1,2 millió ember halna meg csak Amerikában, amíg az kialakulhat. A nyájimmunitáshoz 60-70 százalék fertőzöttsége szükséges, ennek a számnak apró töredékét érte el eddig minden ország a világban. A megfelelő immunizáció, azaz az oltás könnyebben vihet el ehhez az állapothoz, emberáldozatok nélkül. A nyilatkozat kritikusai szerint a veszélyeztetett rétegek megóvása lehetetlen anélkül, hogy a társadalom egészében kontrollálják a fertőzés terjedését, miközben a nyilatkozat szerzői újranyitnák az iskolákat, éttermeket, üzleteket és mindenkit munkahelyére küldenénk dolgozni világszerte.

Nyolcvan tudós ezért még októberben a Lancetben tett közzé nyílt levelet, melyben a Great Barrington Nyilatkozatot bírálták. A John Snow Memorandum néven ismertté vált írás a modern epidemiológia atyjáról kapta címét.

Stuart Ray professzor, a Johns Hopkins Egyetem munkatársa nyájimmunitás helyett

maszkviselési kötelezettséget,

a távolságtartás hangsúlyozását,

tömegrendezvények betiltását,

a megfelelő kézhigiéné fontosságának hangsúlyozását emeli ki.

A vírus szabadon engedése szerinte a szövődmények kialakulása és a hosszú covid jelensége miatt sem megengedhető: ezek miatt ki tudja, hány ember életét tehetné még tönkre hosszú távon is a koronavírus.

Nyitókép: MTI/EPA/Georgi Licovszki