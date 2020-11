Friss felmérés: koraszüléshez is vezethet a koronavírus

Habár összességében véve a terhes nők esetén is alacsony a betegség súlyos lefolyásának vagy a halálnak az esélye, valószínűbb, hogy az várandósoknak intenzív terápiára, lélegeztetésre, légzés- és szívtámogatásra lesz szükségük, mint a nem állapotos nőknek. Egy másik kutatás eredményei arra utalnak, hogy a fertőzés növeli a koraszülés esélyét. A CNN cikkében Denise Jamieson, az Emory Orvostudományi Egyetem szülész-nőgyógyászképzésének vezetője úgy fogalmazott: az eredmények megmutatják, hogy a magzatokat az anya állapotán keresztül is érinti a járvány.

Az első kutatásban 461 825 koronavírus-pozitív, 15-44 év közti nő betegségének lefolyását vizsgálták január 22. és október 3. között. Csak tünetes betegekkel foglalkozott a kutatás. Eredményeik szerint

1000 terhes nőből 10,5 szorult intenzív ellátásra, szemben 2,9 nem állapotossal,

a várandós nőknél háromszor akkora eséllyel kellett invazív lélegeztetést alkalmazni,

a várandósok közt 1000 főre 1,5 halálozás jutott, a másik csoportban 1,2,

a spanyol közösségekből érkező nőknél 2,5-szeres volt a halálozási ráta, ázsiai, hawaii kismamák pedig gyakrabban kerültek intenzívre

és összességében nőtt a betegség rizikója a 35 év fölötti nőknél, akár állapotosok voltak, akár nem.

A megfigyeltekkel kapcsolatban kiemelték: a terhességgel járó fiziológiás változások felelhetnek a tapasztaltakért, köztük az emelkedett pulzus és a kisebb tüdőkapacitás.

Az amerikai járványügyi hivatal, a CDC kutatása ugyanakkor arra is rámutat, hogy a koronavírus-fertőzés növeli a koraszülés kockázatát, 10,2-ről 12,9 százalékra.

A kismamák 60 százaléka tapasztalt tüneteket az érintettek közül, alapbetegsége 45 százaléknak volt, leggyakrabban a túlsúly volt megfigyelhető. E téren ugyanakkor további kutatásokra lesz szüksége, mivel a vizsgált nők 84,4 százaléka a harmadik trimeszterben járt.

Az eredmények kapcsán azt javasolják, a várandós nőknek fokozottan kell figyelniük a megelőzésre, viseljenek maszkot, kerüljék a tömegrendezvényeket és tartsák a távolságot, szükség esetén saját háztartásukon belül is.

"Ha valaki munkája miatt fokozottan van kitéve a fertőzésveszélynek, akkor érdemes lehet szeparálódnia családjától vagy maszkot viselnie érdekükben" – mondja Jamieson. A szakember az influenzaoltás fontossága mellett azt is kiemelte, a koronavírus elleni oltás fejlesztésekor is kell gondolni a várandósokra. Szülés koronavírus idején A jelenlegi eljárásrend koronavírus idején ellenjavalltnak tartja az indokolatlan kórházi felvételt és mielőbbi hazabocsátást javasol. A látogatási tilalom az apás szülést nem befolyásolja, az apa vagy más választott kísérő jelen lehet. Császármetszés esetén viszont a műtő légterében nem tartózkodhat kísérő. Vetélés és halva szülés esetén is biztosítani kell, hogy a kísérő jelen lehessen. Az eljárásrend fertőzés esetében sem javasol szeparációt vagy a szoptatás megszakítását.

Nyitókép: Pixabay