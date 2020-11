Rossz hír az ünnepekre: csak így lehet biztonságos a karácsony

Az egyre emelkedő fertőzöttségi adatok mellett nem lenne meglepő, ha valaki úgy döntene, PCR-tesztet készíttet, hogy negatív eredmény birtokában bátran találkozhasson idős rokonaival is. A CNN cikke arra világít rá, hogy ez sem feltétlenül óvja meg őket a megbetegedéstől: az Annals of Internal Medicine orvosi szaklapban megjelent tanulmány becslése szerint ha a megfertőződést követő napon teszteltetjük magunkat, eredményünk negatív lesz, és még a tünetek megjelenésének napján is 38 százalékos a valószínűsége annak, hogy az eredmény azt mutatja, nem kaptuk el a fertőzést. Három nappal a tünetek megjelenése után is 20 százalékos még az álnegatív tesztek aránya.

A korai teszt felesleges

"A vírusnak is idő kell ahhoz, hogy a teszt által érzékelhető szintre szaparodjon a testben. A fertőzést mindössze néhány virális partikula okozza" - fogalmazott Justin Lessler epidemiológus, a Johns Hopkins Bloomberg Közegészségügyi Iskola egyetemi docense. A CNN kérdésére a szakember elmondta: nincs aranyszabály arra, hogy mikortól érdemes tesztelni, ám azt hozzátette, tapasztalataik szerint a vírusfertőzésnek való kitettség utáni harmadik nap előtt biztosan nincs értelme.

Az álnegatív teszt mellett pedig fertőzhetünk is: Rochelle Walensky, a Massachusettsi Általános Kórház fertőző betegségek osztályának vezetője szerint jelenleg az az elfogadott álláspont, hogy

a koronavírusos betegek a tünetek megjelenése előtti és utáni két napban a leginkább fertőzők.

Eltérő pontosság

Mindezzel együtt sem mindegy, milyen tesztet végeztetünk. A PCR-tesztek továbbra is a leginkább megbízható diagnosztikai eszközt jelentik a koronavírus-fertőzés kimutatására, igaz, a tünetmenteseknél kevésé pontosak, mint a tüneteseknél, akiknél ráadásul minden nappal pontosabb a kapott eredmény.

Az antigéntesztek – nem összekeverendők az antitesttesztekkel – gyorsabb eredményt adnak, mint a PCR-tesztek, amelyeknél nem percekben, hanem inkább napokban mérhető jelenleg az ideje. Az antigéntesztek a vírus felszínén található fehérjéket képesek kimutatni kevesebb, mint egy órán belül, de egyes kutatások szerint magasabb tévedési aránnyal, mint a PCR-tesztek. A pozitív tesztek megbízhatósága nagyobb esetükben, mint a negatívoké, és ez általában minden tesztre elmondható.

Az otthon végezhető önmintavételt nem ajánlják a szakértők.

Karantén vagy távolmaradás

Mit tehet tehát az, aki a családdal való találkozó vagy az ünnepek előtt szeretne biztosra menni?

"Vonuljon önkéntes karanténba két hétre. Ez azt jelenti, hogy nem hagyja el otthonát és nem találkozik másokkal. Az önkéntes karantén és a bevásárlás egy mondatban nem értelmezhetők" – tanácsolja Walensky. Véleménye szerint ha valaki, aki ki lehetett téve a vírusnak, mindenképp látni akarja egy idős hozzátartozóját, maradjon karanténban legalább tíz napig, és utána teszteltessen. Fiatalabb rokon esetén 5-7 napot javasol a teszt előtt.

A legbiztonságosabb természetesen az, ha a családok, lehetőség szerint, idén nem együtt ünneplik a karácsonyt.

"Három gyerekem van, és a szüleim idén nem csatlakoznak majd hozzánk az ünnepekkor. Ez borzalmas, de elfogadom, ha arra gondolok, hogy a szüleim egészségesek maradnak. Soha nem bocsátanám meg magamnak, ha én sodornám őket veszélybe. Várom 2021-et, amikor újra együtt lehetünk majd" – mondta. Az életkor a legfontosabb rizikófaktor A Nature cikke szerint a fertőzésben való elhalálozás legerősebb rizikófaktora az életkor. Nem csak a legidősebbek vannak veszélyben, ötvenes éveik közepén járókra igencsak rizikós a fertőzés. Az idősebb férfiaknál kétszer akkora az esélye arra, hogy belehaljanak a fertőzésbe, mint a nőknek. A sűrűn lakott területeken, nagycsaládi környezetben élők is veszélyeztetettebbek.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán