A szóban forgó háromkerekű kis jármű, amely 300 méteres felszállópályán képes a magasba emelkedni, nincs egészen 700 kilogramm, vagyis inkább átmenetek számít a kabinos motorok és a mai hagyományos autók között, azonban a városi forgalom szempontjából teljesen ideálisnak mondható – fogalmazott Karner Miklós.

A holland PAL-V (Personal Air and Land Vehicle) Liberty nevű járművéhez hasonló koncepciókra nemcsak az Egyesült Államokban, hanem Japánban is van példa, utóbbi elektromos járműként képes felemelkedni, és ha minden igaz, 2022–2023 környékén kaphatja meg az engedélyt a repülésre. De Magyarországhoz közel, Szlovákiában is fejlesztenek hasonló járművet.

Az Autós Élet főszerkesztője ugyanakkor senkit nem biztatna arra, hogy nagy spórolásokba kezdjen, hogy majd repülő járműveken közlekedhessen. Hiszen egyfelől maga a fejlesztés is nagyon drága, a Liberty-t százmillió forint közeli összegre taksálják a fejlesztők. De nem kizárólag emiatt nem lesznek elterjedtek, hanem azért sem, mert pilótaengedélyre is szükség lesz hozzájuk, amit igencsak nehézkes megszerezni, ellenben egy sima autós jogosítvánnyal. Sokan alapból sem felelnének meg a kritériumoknak, nem beszélve arról, rettentően drága. Ezért leginkább, mint privát taxik képzelhetők el, üzletemberek számára.

Nyitókép: pal-v.com