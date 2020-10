Minden harmadik gyógyult koronavírusosnál memóriazavart jegyeztek fel

A HVG a The New York Timesban szúrt ki cikket arról, hogy orvosok eddig nem ismert, hosszabb távon megmaradó károsodásokat találtak azoknál, akik átestek a koronavírus-fertőzésen.

A tudományos következtetések közül az egyik, hogy az új felfedezések arra utalnak: még mindig nagyon keveset tudni a koronavírus tevékenységéről az emberi szervezetben.

Az ijesztőbb tünetek egyike az enyhe demencia:

találtak ugyanis olyan beteget, aki egyáltalán nem emlékszik egy 12 napos kirándulására Párizsban, közvetlenül fertőzése előttről. Michael Reagan egy koncerten is részt vett, ahol képek készültek róla, de ezekre sem emlékszik.

Az emlékezetvesztés a vírus leküzdése után jelentkezett nála. Memóriaproblémái miatt a munkahelyére sem tudott visszatérni.

Másoknál is észlelték ugyanezt a problémát, egy volt beteg a kocsiját nem ismeri fel, egy másik pedig a munkájához tartozó rutinlépésekre nem emlékszik.

A jelenség a kutatók szerint nem általános jellegű, de úgy tűnik, nem is ritka. A The New York Times egy francia tanulmányra is hivatkozik, amely 120 kórházban kezelt beteget követett utólag: egyharmaduknál tapasztaltak memóriazavart, egynegyedüknél koncentrációs problémákat.

A lehetséges magyarázatok egyike az agyi erek gyulladásos megbetegedése, illetve a szakértők úgy vélik, az érintetteknél miniatűr sztrókok pattantak ki, magyar tudósok pedig arról is beszéltek korábban, hogy az agyba is bejuthat a koronavírus.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila