Legalább öt hónapnyi immunitást ad a fertőzés egy kutatás szerint

A koronavírussal kapcsolatos egyik legfontosabb kérdés napjainkra egyértelműen az, hogy mennyi ideig élvez védettséget valaki azt követően, hogy megfertőződött. A University of Arizona kutatói majd hatezer embert vizsgáltak meg, és arra jutottak, hogy a fertőzés után öt-hét hónappal is termeli az erős antitesteket a felgyógyultak szervezete.

"Kutatásunkban úgy találtuk, öt-hét hónappal a megbetegedés után is stabil az immunitás" - idézi Deepta Bhattacharya egyetemi docenst, a kutatás társszerzőjét cikkében a Medicalxpress.

Korábbi kutatásokban még azt feltételezték a tudósok, hogy az antitestek termelődése hamar leáll a felgyógyulást követően, Bhattacharya azonban úgy véli, ezek hibásan a B-sejtekre fókuszáltak a T-sejtek helyett, és nem az utóbbiak képezte erős antitesteket keresték. A professzor hozzátette: azok, aki a SARS-CoV-2-höz hasonló első koronavírussal annak idején megfertőződtek, még most, tizenhét évvel később is immunisak, tehát feltételezése szerint az új koronavírus esetén is jóval hosszabb lesz az immunitás, mint néhány hónap. A fertőzés lefolyása Az immunrendszer egy fertőzés kezdeti szakaszában gyors reagálású B-sejteket kezd termelni

A B-sejtek állítjk elő az antitesteket, melyek a megfertőződéstől számított tizenngy napon belül jelennek meg testünkben

Ezt követően jelennek meg a T-sejtek, amelyek erős antitesteket termelnek

Ezek az antitestek tartják fenn immunitásunkat

A SARS, azaz a súlyos akut légzőszervi szindróma 2003-ban mintegy kéttucat országban jelent meg. Észak- és Dél-Amerika, Európa és Ázsia volt érintett, de a járvány összehasonlíthatatlanul kisebb kárt okozott, mint az új koronavírus. Annak idején mintegy 8098 ember betegedett meg benne igazoltan, közülük 774-en hunytak el a betegségben. A szakemberek már idén márciusban biztosak voltak abban, hogy az új koronavírus ennél jóval súlyosabb járványt okoz. A betegséget világszerte több mint 38 millióan kapták már el, az áldozatok száma pedig meghaladja az egymilliót.

Nyitókép: MTI/AP/Petr David Josek